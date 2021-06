Jessica Franceschetti in reggiseno per la vittoria dell’Italia-FOTO

L’influencer Jessica Franceschetti ha condiviso una foto su instagram dove appare in reggiseno e scrive una frase sull’Italia

Jessica Franceschetti ha condiviso una foto su instagram in reggiseno e ha scritto in alto: “Italia-Svizzera. Tu che alle montagne svizzere preferisci le colline italiane”. L’influencer tifosa di calcio si riferisce alla vittoria di ieri sera dell’Italia contro la Svizzera. La seconda dopo aver vinto contro la Turchia all’inizio del campionato venerdì scorso. La Franceschetti è molto orgogliosa e contenta, come tutti gli italiani per questa vittoria meritata. I commenti però sono riferiti più a lei che alla partita sotto la foto:”Tanta roba queste colline”, “E che colline vedo”, “Jessy le tue colline sono una meraviglia”.

Jessica Franceschetti e i contenuti hot su instagram

L’influencer condivide foto sempre più sensuali sul suo profilo instagram, ma la vera sensualità la condivide solo su onlyfans. Un sito fatto apposta per condividere contenuti più hot a pagamento tramite un’abbonamento. Su instagram l’influencer fa vedere le anteprima delle foto che mostrerà poi sul sito, per invogliare i follower a dare un’occhiata. Su instagram la bella veneta ha ormai raggiunto la soglia di 1,2 milioni di followers. Sicuramente è tra le più sexy influencer in Italia. Punta molto su questo aspetto. Sin da subito infatti ha condiviso scatti e video che la ritraevano in costume o in intimo mentre palleggiava. Questo l’ha resa nota, sopratutto al pubblico maschili. L’influencer è finita su diversi giornali locali come il Giornale di Vicenza, con titoli come “La bomba sexy di Instagram”.

Lei che prima di intraprendere questa strada dei social era diplomata in ragioneria. La Franceschetti è apparsa anche in una tv locale, Tv Vicenza. Dove si parlava in quell’occasione di calcio e sport. E ovviamente delle sue curve. La Franceschetti è sempre stata grata del suo successo inaspettato. Quando ha raggiunto 1 milione di follower ha scritto una dedica ai fan. “Sono arrivata ad 1 milione di voi. So ce non sono nessuno se non una tettabloggher. A parte mettere tette, culo e video dove palleggio come una mongoloide non ho fatto tanto altro. Siete in tantissimi e giuro mi diverte un sacco leggervi, ogni commento è una risata continua…Si passa dal romanticismo assoluto al che sucche in un secondo. Volevo ringraziarvi, perché anche nei peggiori dei momenti sapete sempre strapparmi un sorriso insomma..mi fate stare bene a modo vostro.

Certo penseranno che ora me la tiro come una fionda dopo questo traguardo. O che sono solo una vacchetta da mungere dalle foto e tutto questo successo non me lo merito! Vi dico solo che io mi sento una di voi niente di più o meno. E spero che in qualche modo riesca a trasmettervi la mia semplicità nonostante le foto da puttanone. E chi lo sa….magari giorno per giorno portarvi nel mio mondo che è anche fatto di tanto altro. Grazie”.