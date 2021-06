“Che bombe!” Justine Mattera esplosiva in bikini: bellezza intramontabile – FOTO

Justine Mattera. La showgirl americana ma italiana d’adozione manda in tilt il web con le immagini focose che condivide sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Dando una rapida occhiata alle immagini proposte sul profilo Instagram di Justine Mattera, sembra impensabile che la showgirl americana abbia girato la boa dei 50 anni. Eppure è così, la donna ha tagliato il traguardo del mezzo secolo lo scorso 7 Maggio.

Il suo volto è rimasto cristallizzato nel tempo, nemmeno una ruga l’ha scalfito. Il suo fisico è prorompente e tonico, merito delle dure sessioni di allenamento a cui il personaggio televisivo si sottopone. É lei stessa a rendere partecipi i suoi (quasi) 500mila follower della passione sfrenata per lo sport che ha sempre fatto parte di lei e che oggi condivide con i suoi due figli, Vivienne Rose e Vincent. Corsa, nuoto e soprattutto ciclismo hanno contribuito a donarle salute, benessere e infinita bellezza.

Justine Mattera: le forme mozzafiato esibite sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera si è ultimamente defilata dagli schermi televisivi. Una notizia recentissima la voleva come futura concorrente della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”.

LEGGI ANCHE>>>Federica Sciarelli, per lei il giorno più bello. La notizia che nessuno si aspettava

É giunta prontamente la smentita dalla diretta interessata che ha scelto di non farne parte. A condurla verso questa decisione è stato il suo impegno nel ruolo di madre, non se la sente di stare lontano dai suoi due figli per un periodo troppo lungo. Inoltre, il marito, l’imprenditore Fabrizio Cassata, non sarebbe molto contento di vederla partecipare a un programma dove la privacy venga meno.

Justine Mattera ha però ritrovato una nuova linfa in ambito lavorativo tramite i social network. Su Instagram è seguitissima, molti sono i post condivisi che sono marcati come collaborazioni di marketing e sponsorizzazioni, segno che i grandi brand si affidano a lei per spingere i loro prodotti di punta.

LEGGI ANCHE>>>“I Fatti vostri”, addio a Giancarlo Magalli. Il commento sulla nuova presentatrice

L’ultimo scatto rilasciato a favore di pubblico la vede in un bikini esagerato. Sensualità ad altissimi livelli. La showgirl si trova coccolata tra i flutti di una vasca idromassaggio presso La Maiena Meran Resort a Merano. Il costume indossato fa parte della collezione Abari Swimwear. Il ventre piatto, le gambe tornite e il seno voluttuoso sono assolutamente impreziositi dal sorriso accennato della Mattera. Indossa grandi occhiali da sole che le donano una carica in più di mistero: un incanto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

I fan non possono fare a meno che apprezzare, anche con molta ilarità: “Che bombe” – azzarda qualcuno. E poi: “Sei sempre unica e irraggiungibile”, “Splendore”, “Stratosferica”, “Perfetta”.