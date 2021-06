Katia Ricciarelli : “Ho rivisto Pippo Baudo, impossibile non farlo dopo anni”. Clamoroso

Katia Ricciarelli e la dichiarazione che nessuno si aspettava: la risposta su Pippo Baudo ha lasciato i fan di stucco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑲𝒂𝒕𝒊𝒂 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒊𝒂𝒓𝒆𝒍𝒍𝒊 New INSTA (@katiaricciarellireal)

La cantante veneta, nelle ultime settimane, è al centro del gossip per quel che concerne la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. Da tempo, infatti, si vocifera che Katia Ricciarelli possa essere una delle papabili concorrenti del programma, che tornerà su Canale Cinque a settembre sotto la guida di Alfonso Signorini. Quest’ultimo, che sta componendo la propria squadra di “vipponi”, avrebbe in mente di coinvolgere anche l’attrice.

Le dichiarazioni della Ricciarelli in merito a questa proposta hanno lasciato i fan di stucco. La cantante, senza peli sulla lingua, non si è trattenuta neanche nei confronti di Pippo Baudo, suo ex marito: quello che ha detto ha sconvolto tutti.

NON PERDERTI ANCHE —> Silvia Toffanin piange, questa volta la colpa è di Pier Silvio: i dettagli

Katia Ricciarelli, le dichiarazioni su Pippo Baudo sono clamorose: “Impossibile non farlo”

NON PERDERTI ANCHE —> “Gf Vip”, la coppia è più distante che mai: aria di crisi?

Non si sa ancora se Katia Ricciarelli parteciperà alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. Negli ultimi mesi, è partita la caccia ai nuovi “vipponi” che comporranno il cast del fortunato reality di Mediaset, destinato a riaprire i battenti a settembre. La Ricciarelli, fortemente voluta da Signorini, ha risposto in maniera evasiva e per niente chiara: “Io non dico né sì e né no. Però ho imparato che nella vita vale sempre il detto: ‘Mai dire mai‘“. Le sue parole hanno alimentato la speranza dei fan, che desiderano con tutto il cuore rivederla proprio al “Gf Vip”.

Katia si è anche lasciata andare a delle confessioni eclatanti in merito a Pippo Baudo, suo ex marito. I due, che si sposarono nel 1986, rimasero uniti fino al 2004, per poi divorziare ufficialmente tre anni dopo. Il loro rapporto, a seguito della separazione, sembrava ai ferri corti, ma le dichiarazioni della Ricciarelli hanno rimesso in discussione tutto: la cantante ha infatti ammesso di aver chiarito con il conduttore. “Non si possono condividere 18 anni di matrimonio e, dopo la separazione, smettere di guardarsi in faccia“, ha sentenziato Katia, confidando anche di averlo abbracciato.

Tra i due ex non ci sarebbe oramai nessun rancore. Sono passati tanti anni dal giorno in cui le loro strade si sono divise sentimentalmente, ma la stima e l’affetto reciproco non potranno mai venir meno.