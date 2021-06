Laura D’Amore sboccia come un fiore, seduzione incontenibile – FOTO

Laura D’Amore scatenata su Instagram, un tris di scatti speciale per i suoi followers: fascino magnetico e fisico prorompente.

Si definisce come ‘l’hostess più seguita del mondo’, sulla sua pagina Instagram. Non sappiamo se sia effettivamente così, ma di certo Laura D’Amore ha ottimi argomenti per sostenere la sua teoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

La splendida catanese (d’adozione, è originaria dell’Umbria) può contare infatti su ben 792mila followers, che ogni giorno vengono rapiti dal suo fascino e dalla sua eleganza.

Il volo e i viaggi sono le sue passioni principali e non perde occasione per rimarcarlo. La hostess di Alitalia è una delle star di Instagram negli ultimi tempi e anche in questa estate si annuncia come una delle protagoniste.

Ripetuti i suoi scatti in cui esalta la sua femminilità prorompente. Immagini che restano scolpite nella memoria dei suoi fan sempre più numerosi e sempre più irresistibili.

Laura D’Amore, favolosa in mezzo alla natura in top bianco e minigonna: sensualità irresistibile

