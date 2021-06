“Love is in the Air” anticipationi 18 giugno: Eda e Serkan fanno squadra

Continua la settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Eda e Serkan proveranno a salvare il matrimonio di Birol

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021)

Siamo già all’ultimo appuntamento di Love is in the Air di questa settimana. La serie turca che ha fatto impazzire tutti quest’estate, si prepara alla pausa del weekend per poi tornare lunedì come sempre con una nuovissima puntata. Andiamo a vedere le avventure di Eda e Serkan: la coppia questa volta deve risolvere problemi che non hanno nulla a che fare con la loro finta relazione, ma con la storia d’amore che vede coinvolti altri due grandi protagonisti di questa serie.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021

Serkan incontra Birol per incontri di affari, ma il loro confronto prende una piega inaspettata: piuttosto che parlargli di lavoro, lui si confida e gli racconta che il suo matrimonio è in crisi e non se la sente di essere coinvolto in qualcosa che riguarda sua moglie. A questo punto rimane soltanto una cosa da fare per Serkan ed Eda: riuscire a far fare pace alla coppia così che il loro contratto possa proseguire in tutta tranquillità ed ottenere le firme che servono. Riusciranno a salvare questo matrimonio che va avanti da venticinque anni o per loro è veramente la fine?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Visualizza questo post su Instagram Un p o s t c o n d i v i s o d a ” L ᴏ ᴠ ᴇ I s I ɴ T ʜ ᴇ A ɪ ʀ ” (@l oveisintheair.ita_2021)

Intanto Ferit continua a raccontare tutto quello che succede a Kaan, inconsapevole del fatto che quest’ultimo ha intenzione di sabotare Serkan e di usare tutte le informazioni che gli arrivano dal fidanzato della giovane Selin contro di lui: riuscirà a sabotare il nostro protagonista?