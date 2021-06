Un anno dopo il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, appaiono nuovamente insieme a cena

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sono stati beccati insieme a pranzo in vacanza a Capri. Un anno fa i due sono finiti al centro del gossip per un presunto flirt e tradimento di De Martino a Belen con la Marcuzzi. Tutto era stato smentito, i due sono sempre stati solo colleghi. Oltretutto anche la Marcuzzi era ed è tutt’ora sposata. Questi gossip sono andati avanti settimane intaccando la reputazione di entrambi, e ora si rivedono a Capri.

LEGGI ANCHE>>>“Le Iene”, la sorpresa più bella: cosa succede adesso

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino insieme a Capri

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Ti prego ho l’esame tra un’ora”, Sara Croce e il posteriore in primo piano distrae tutti – FOTO

A quanto pare in realtà non ci sarebbe nulla di sconveniente e nessun flirt in corso. Infatti i due si sono ritrovati per caso nello stesso ristorante a pranzo. De Martino insieme a degli amici e la Marcuzzi con il marito Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice ha organizzato un bel pranzo per il marito in occasione del suo compleanno. Secondo la ricostruzione, De Martino non appena ha visto la coppia si è immediatamente alzato per la salutarli. Ha abbracciato Paolo e baciato sulla guancia Alessia. Tuttavia c’è chi giura che ci fosse imbarazzo tra loro, quelli che hanno osservato la scena credono che i tre non fossero a proprio agio.

Sicuramente complici le voci di un anno fa che non hanno fatto piacere a nessuno degli interessati. La Marcuzzi si era detta dispiaciuta delle continue insistenze su un presunto flirt con De Martino, anche se con la sua famiglia aveva già chiarito tutto quanto. Anche Belen all’epoca era intervenuta difendendo la Marcuzzi. E sostenendo che sono amiche e che sa bene che tra lei e l’ex marito non c’è mai stato nulla più di una collaborazione lavorativa ai tempi dell’Isola dei famosi. Una volta terminato il pranzo De Martino ha salutato nuovamente la coppia con rispetto e cordialità.

Dunque sarebbe finalmente archiviata una volta per tutte, la fantasia che vorrebbe i due conduttori amanti. Finite le vacanze per la Marcuzzi a Capri è rientrata a casa dalla figlia Mia. Anche De Martino sembra essere rientrato dai suoi giorni di relax a Capri.