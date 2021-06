Martina Hamdy è bellissima in giro per la città, che diva magnifica-FOTO

La conduttrice di Meteo.it è divina in giro per la città un look da vera diva, elegante e raffinata come sempre

Martina Hamdy ha condiviso uno scatto su instagram dov’è bellissima ed elegante con indosso una tuta intera rosa a pantalone, sandali e occhiali da vamp. Gira per Milano improvvisando pose da diva. A giugno la bella Hamdy è stata a Formentera con amici dove si è divertita e goduta un pò di vacanza. Ha mostrato nelle stories un villa da sogno con piscina dove hanno alloggiato tutti insieme.

Martina Hamdy dopo Formentera di nuovo a Milano

Le vacanze di Martina Hamdy non sembrano essere durate molto. Dopo Formentera è rientrata a Milano e per il momento rimane qui. Ha girato un video con tanti cambio outfit insieme a Giulia Salemi. Poi sponsorizza i look del marchio Primark. Pertanto al momento lavora. Vedremo se più avanti partirà nuovamente. Infondo l’estate è appena cominciata, c’è tempo per andare ovunque. La Hamdy ha preso una gattina grigia bellissima dalla quale non stacca mai. La coccola sempre e ci gioca dalla mattina alla sera. E anche il suo fidanzato ne è innamorato.

Infatti nelle foto e video in evidenza sulla gattina si vede anche un lui che si presume sia il fidanzato di Martina. Lei non parla molto della sua vita privata, non ama condividerla con i suoi followers evidentemente. Il suo fidanzato di chiama Bruno ma in arte Odd e ha 30 anni. Lui è di Perugia ed è designer nel settore moda. Sul profilo del ragazzo in realtà ci sono poche sue foto, appaiono moltissimi poster artistici e antichi. Poi si vede anche una foto della Hamdy dove è bellissima, in bianco e nero con guanti trasparenti di pizzo che guarda la fotocamera con uno sguardo sensuale.

A quanto pare il fidanzato preferisce immortalare la Hamdy piuttosto che se stesso. Non c’è nemmeno in una foto sul suo profilo. E quando lei lo riprende mostra solo le braccia, le gambe e di rado il viso. Sicuramente è alquanto bizzarro. Ma ognuno è libero di apparire o meno sui social. Lui non ha piacere.