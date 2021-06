“Che meraviglia”, Michelle Hunziker è bellissima anche appena sveglia: che donna – FOTO

La conduttrice di Striscia La Notizia ha dato il buongiorno ai suoi ammiratori così, appena ha aperto gli occhi: stupenda!

E’ incredibile come Michelle Hunziker faccia sempre la scelta giusta, dovunque vada o sia. I fan ne sono grati di apprendere da lei, le giuste motivazioni per andare avanti nella vita.

Le potrebbe cadere anche il “mondo addosso”, ma la conduttrice più speciale e simpatica della tv non sbaglia mai un colpo, nell’affrontare tutto con la sua semplicità e serenità da far gola a tanti, soprattutto in questo periodo.

Nonostante ci lasciamo il duro colpo della pandemia alle spalle, Michelle ci insegna che nella vita non bisogna mai smettere di sorridere, in quanto troppo breve per dare spazio alla tristezza e le difficoltà.

Dopo aver accantonato gli impegni settimanali in Striscia La Notizia su Canale 5, la showgirl svizzera ha scelto di condividere più tempo con la famiglia e mettere al corrente i suoi fan delle sue faccende casalinghe

Michelle Hunziker piena di energia su Instagram: un vulcano di bellezza

