Giovanna Civitillo torna sui social con un nuovo scatto. In versione nature conquista il popolo della rete, applausi per lei

Giovanna Civitillo e il profilo social condiviso con il marito Amadeus. E’ cosa risaputa ormai che la coppia su Instagram è presente con un unico account. Ma perché? la domanda che da tempo si fanno tutti. A svelare il motivo ci ha pensato proprio Giovanna in una intervista a Tv sorrisi e canzoni.

“È divertente. Non lo dividerei mai – ha spiegato la moglie di Amadeus – Mi toccherebbe gestirne due, il mio e il suo, perché Ama ai social non si avvicina proprio. Dovrei fare un doppio lavoro: ma chi me lo fa fare?”.

Questione di praticità dunque. In questo modo oltre a lei riusciamo a vedere, ogni tanto, anche il presentatore. Solo qualche giorno fa lo scatto nel giorno del vaccino contro il Covid con la faccia seria. “Lui è ipocondriaco e si vede dallo sguardo terrorizzato che aveva” ha rivelato la moglie.

Giovanna Civitillo, sorriso e versione nature: fantastica

Giovanna Civitillo nell’ultima foto pubblica su Instagram, tramite il profilo che condivide con il marito Amadeus, ci regala un bel brindisi.

La moglie di Amadeus appare serena, rilassata e condivide con il popolo web un momento della sua serata. Sorridente alza il calice e saluta tutti augurando “Buona serata”.

Giovanna si mostra in tutta la sua autentica bellezza, versione nature, senza trucco e con una magliettina color panna a maniche corte, eppure emana luminosità ovunque.

Non le serve molto per farsi amare e apprezzare. La sua semplicità, del resto, è sempre stata la sua “arma” migliore per piacere al pubblico anche se, c’è chi ancora la etichetta come “la scossa” o “la moglie di Amadeus”, come la stessa ha rivelato a Tv sorrisi e canzoni. Ma questo non la turba, lei è felice e va avanti per la sua strada.

Tanti commenti a questo suo meraviglioso brindisi. Tra tutti spicca chi la celebra con un “sei meravigliosa”.