Metodi naturali per diminuire la pressione sanguigna: i rimedi più efficaci!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono i metodi naturali per tenere a bada la pressione sanguigna.

Uno dei peggiori nemici della vostra salute è sicuramente l’ipertensione arteriosa. Essa è comunemente intesa come la pressione alta. Questo fenomeno non deve essere assolutamente sottovalutato perché è uno dei principali fattori di rischio per ictus e infarto.

Come molti di voi sanno, i valori della pressione sono mutevoli. Tuttavia ci sono degli intervalli di riferimento da conoscere. La pressione sistolica, comunemente chiamata pressione massima, è preferibile che sia inferiore a 120 mmHg; mentre la pressione diastolica, comunemente chiamata minima, è preferibile che sia inferiore a 80 mmHg.

Rimedi per tenere a bada la pressione sanguigna

Quando questi valori si discostano, e sono superiori, parliamo di ipertensione. Possiamo parlare di ipertensione arteriosa di I grado quando i valori della massima oscillano tra i 130 e 139 mmHg e quelli della minima tra 80 e 89 mmHg. Parleremo, invece, di ipertensione di II grado quando i valori di massima e minima superano i 140 e i 90 mmHg.

Per fortuna esistono molti rimedi naturali che vi possono aiutare a tenere i livelli della pressione sanguigna nella norma.

La prima cosa da mettere in atto per non provocare un aumento della vostra pressione è quella di curare l’alimentazione. In particolare, è molto importante che nella vostra dieta venga ridotto o addirittura eliminato l’apporto del sale. Infatti il sale trattiene i liquidi e, quindi, è uno degli alimenti maggiormente responsabili dell’aumento della pressione.

È utile, poi, avere un consumo equilibrato di verdura, frutta e favorire i carboidrati integrali che non contengono farine trattate chimicamente. È importante avere un’alimentazione senza cibi spazzatura ricca di acidi grassi contenuti nel pesce, nei legumi e nella frutta secca.

Come condimento, usate l’olio extravergine di oliva, ricco di fenoli che aiutano a regolarizzare la pressione. Un altro fattore importante è eliminare dalla vostra dieta anche alcol e bevande che contengono caffeina, come caffè, coca cola o energy drink

Un altro elemento molto importante per regolarizzare la pressione è anche l’attività fisica. È bene non essere sedentari e cercare di muoversi il più possibile. Ricorrete meno ad ascensori e fate più scale.

Uno stile di vita regolare passa anche dall’abolizione di abitudini sbagliate come fumo oppure stress eccessivo.