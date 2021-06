Michela Quattrociocche ha omaggiato l’artista Giacomo Balla, tutti hanno apprezzato il gesto. La bella attrice piace sempre di più al web.

Michela Quattrociocche è una famosissima attrice italiana che deve il suo successo al film “Scusa ma ti chiamo amore” di Federico Moccia. Dopo aver recitato con il bello e impossibile Raoul Bova, Michela è diventata una star nel mondo dello spettacolo, solo dopo aver recitato nel sequel “Scusa ma ti voglio sposare” sempre di Federico Moccia.

La sua fama ha raggiunto le vette del mondo del cinema, Michela è sempre stata appassionata di recitazione, da piccolina, mentre posava per alcune riviste per ragazzi, si iscrisse ad un corso di dizione e comportamento. Dopo aver conseguito la maturità linguistica si dedica anima e corpo a questo suo sogno e lo realizza in breve tempo.

Michela ha deciso di terminare la sua carriera nel 2011, quando è diventata mamma, oggi vive solo per i suoi figli. Nonostante non stia più recitando l’artista è sempre molto apprezzata nel mondo dello spettacolo.

Michela incanta il web con l’omaggio a Giacomo Balla

La strepitosa Michela Quattrociocche ha visitato in anteprima la mostra “Casa Balla. Dalla casa all’universo e ritorno”, di Giacomo Balla. L’ex attrice ha omaggiato l’artista indossando un top ed una borsa della stessa stampa e con gli stessi colori utilizzati dall’artista, a realizzare i capi e gli accessori è stata la stilista Laura Biagiotti.

La mostra aprirà al pubblico solo per pochi mesi, si inizia il 25 giugno, tutti potranno ammirare le opere del pittore e teorico del futurismo, la prenotazione per ammirare l’arte di Balla è obbligatoria.

Michela con la sua eleganza, personalità e raffinatezza ha dato un tocco in più all’anteprima Nel suo post si evince tutta la sua gratitudine: “Grazie @laurabiagiottiofficial per l’invito all’anteprima della Mostra “Casa Balla. Dalla casa all’universo e ritorno.” Al @museomaxxi

Un bellissimo percorso su Giacomo Balla che si snoda tra arte, moda e design. Emozionante anche la collaborazione con l’artista @alex_cecchetti che ha illuminato il Maxxi con la performance ‘Come la luna si vede a volte in pieno giorno’ @lavinia_biagiotti”.

Molti follower hanno apprezzato l’outfit di Michela che ha fatto il pieno di cuoricini e commenti su Instagram.