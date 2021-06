“Mr Wong” anticipazioni 18 giugno: Ezgi ed Ozgur gelosi l’uno dell’altro

Continua la settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni della prossima puntata

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della settimana per la fortunata serie tv turca Mr Wrong. Lunedì invece ricominceremo e vedremo da dove ci siamo lasciati: la madre di Ozgur è rimasta davvero delusa dall’incontro con la sua finta fidanzata e adesso non vede l’ora che la sua relazione con Ezgi finisca. Vuole presentargli un’altra ragazza ma Ozgur non ha intenzione di uscire con nessuno, piuttosto decide di invitare a casa la sorella di Serdar, contando sul fatto che Ezgi sia andata a cena con il fratello e che sarà impegnata per tutta la sera.

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Tutta questa sceneggiata è cominciata proprio per aiutare Ezgi a fare colpo su Serdar: la loro finta relazione, invece, era una finta per la famiglia di Ozgur che non fa altro che pressarlo perché spera di vederlo presto sposato. Ora che tutto quello di cui avevano bisogno è stato ottenuto, non hanno motivo di continuare il loro rapporto, eppure non riescono a fare a meno di girarsi attorno da quando sono tornati dal matrimonio della sorella di Ozgur. E la gelosia nel loro porto non era affatto prevista.

Eda sta per uscire a cena con Serdar ma un imprevisto ritarda il suo appuntamento: per questo motivo incrocia Serdar che torna a casa portando Yesim. I due ragazzi sono incredibilmente gelosi dei loro rispettivi appuntamenti con i due fratelli, cosa succederà?