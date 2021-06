Martina Colombari festeggia l’anniversario di matrimonio con suo marito Billy Costacurta e su Instagram spunta una foto

Martina Colombari è una showgirl e attrice italiana che dopo aver vinto Miss Italia nel nel 1991 ha scalato la vetta del successo, creandosi una carriera unica. Da qualche tempo assente dalla televisione, ha preferito dedicarsi ad attività di beneficienza, al teatro e soprattutto alla sua famiglia.

Sposata con Billy Costacurta, i due hanno incoronato il loro sogno nel lontano 2004 ed oggi si godono l’amore e il loro figlio. Sono passati diciassette anni dal loro sì ed ogni giorno mantengono la promessa.

GUARDA QUI>>>“Un po’ meno.. il caldo sale” Anna Tatangelo, decolleté da urlo .. La maglia è stretta e.. FOTO

Martina Colombari: in bianco solo per lui – FOTO

GUARDA QUI>>> “Un po’ meno.. il caldo sale” Anna Tatangelo, decolleté da urlo .. La maglia è stretta e.. FOTO

Molto attiva sui social, l’attrice emiliana è seguita da un milione di follower con i quali condivide alcuni momenti della giornata ed anche ricorrenze e ricordi. Ieri per la Colombari è stato un giorno speciale da vivere insieme ai suoi fan che non hanno resistito a lasciarle commenti di ammirazione.

Lei e suo marito hanno festeggiato diciassette anni di matrimonio, un traguardo importante che valeva la pena di essere condiviso. Così ha pubblicato su Instagram una delle foto del matrimonio e tutti non hanno perso occasione di farle gli auguri per l’anniversario.

“Grazie del tuo amore” scrive Martina Colombari accanto al post di due giovani innamorati. Il vestito bianco dell’attrice sembrava fatto apposta per lei: attillato in vita e più morbido lungo il resto del corpo, le metteva in risalto i suoi lati migliori. Un taglio di capelli corto, alla moda per l’epoca e un trucco semplice quasi inesistente.

“Siete bellissimi oggi più di ieri” commenta qualcuno sotto alla foto che in un batter d’occhio ha fatto il giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Come avranno festeggiato il loro anniversario i due innamorati? I fan sono curiosi di scoprirlo ma questa volta la Colombari sembra non aver voluto rivelare nessun particolare.