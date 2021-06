“Pazzesca” Valentina Vignali: incanto e scalpore per l’outfit inatteso – FOTO

Improvviso scalpore per l’outfit appena indossato dalla modella Valentina Vignali. La reazione dei suoi fan è “pazzesca”.

Interno giorno nella sua bellissima abitazione romana, Valentina Vignali è alle prese con un allettate esperimento che non vede l’ora di poter mostrare ai suoi oltre 2 milioni di follower. Dopo il grande successo suscitato dalla modella e nota cestista riminese con i costumi della nuova collezione “2BEKINI“, Valentina vuole cimentarsi ad una nuova strategia.

Nella capitale stavolta, lasciando nei ricordi le paradisiache spiagge di Lampedusa, l’influencer crea scalpore sul web per un paio di dettagli sul suo abbigliamento.

Valentina Vignali, scalpore per l’outfit inatteso: è “Pazzesca”

“Oggi mi sono tirata a lucido”, ammette inizialmente. “(HO FATTO PURE LO SMOCHI AISSSS 👁) per fare avanti e indietro tra camera e cucina 😂“, aggiunge poi ironicamente nella didascalia al suo ultimo post Valentina. La bellissima trentenne riminese, mentre gli apprezzamenti inizialmente si faranno sentire fra i commenti alla pubblicazione, continuerà in tal modo le sue riflessioni.

“Questo outfit non ve l’ho fatto vedere prima perché con tutto questo rosa è il mio preferito e meritava un post 💘🎀 💅🏻👛“. Dopo aver spiegato dunque le sue ragioni, e sfoggiato davanti allo specchio il suo outfit total pink dalle maniche a sbuffo tipiche di una delle protagoniste di una fiaba Disney, Valentina inizia però a leggere primi commenti. La reazione sarà inaspettata. Quella meravigliosa scollatura a cuore in nero, assieme alla tinta scelta in rosa, sembrano essere un forte richiamo che contraddistingue il suo stile. Eppure, alcuni utenti sembrano non gradire tale accostamento.

Lei allora non potrà che rispondere prontamente e senza ripensamenti. Lanciando perciò a quest’ultimi un latente ultimatum. “SE NON VI PIACE IL ROSA VI BLOKKO“, scriverà a caratteri cubitali più avanti la nota cestista, colpendo nel segno. Mentre, i suoi ammiratori, in sostegno di tale piccola battuta d’arresto della Vignali continueranno i loro elogi. Valentina, nonostante qualche dubbio da parte di terzi, resta dunque una creatura: “Pazzesca🔥“.