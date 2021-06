Piersilvio Berlusconi sorprende il figlio con un regalo inaspettato. Silvia Toffanin in lacrime

Il piccolo Lorenzo Berlusconi per il suo compleanno ha ricevuto un regalo bellissimo, le foto raccontano la gioia condivisa da tutta la famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da favolosi2000 (@favolosy2000)

Lei è il volto di “Verissimo”, lui il vicepresidente Mediaset. La coppia composta da Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi è tra le più unite all’interno del mondo dello spettacolo nonostante negli anni abbiano sempre preferito mantenere riservata la loro vita privata anche per il bene dei figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Sono molto di rado al centro della cronaca mondana, riescono a mantenere riservata la loro intimità fuori dalle telecamere e appena possono si rifugiano nella loro casa in riva al mare a Portofino dove Piersilvio coltiva una delle sue passioni più grandi da sempre. Si tratta dell’amore per le barche che ha trasmesso anche al piccolo uomo di casa che fin da piccolissimo ha sempre affiancato il papà nelle sue uscite in mare.

In occasione del compleanno lo scorso 10 giugno proprio a Lorenzo è arrivata la sorpresa più gradita che ha fatto emozionare anche mamma Silvia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Carlo Conti e Vanessa Incontrada rimandati a settembre: l’annuncio fa infuriare i fan

Il giro in barca più bello per Piersilvio e Lorenzo

LEGGI ANCHE –> Alberto Matano, la decisione che non ti aspetti: si allontana da lei

Il vicepresidente Mediaset e la conduttrice di Verissimo hanno pensato che per festeggiare l’undicesimo compleanno del figlio, il regalo più appropriato fosse una piccola barca a remi con il suo nome.

Le foto pubblicate da Chi svelano la famiglia mentre inaugura la barca, una lancia ligure vecchia di 50 anni, restaurata e ritinteggiata di verde e rosso, ormeggiata in una caletta vicina alla villa a Portofino. Il piccolo scarta il dono con estrema gioia e chiede di provare l’imbarcazione subito per un giro esplorativo assieme al papà e alla sorellina.

Nelle foto pubblicate dal settimanale di vedono Piersilvio, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia mentre testano il regalo appena ricevuto, il tutto sotto gli occhi vigili si Silvia che visibilmente emozionata scatta le foto e manda baci concitati a tutti loro dalla riva.