Rosaria Cannavò celebra l’Italia: il suo ultimo scatto ha scatenato le reazioni dei fan, che non potevano evitare di commentare quel dettaglio…

La sua avventura a “L’Isola dei Famosi” è durata poco più di un mese, ma Rosaria Cannavò è riuscita in brevissimo tempo a distinguersi e a farsi notare dal grande pubblico. L’ex ballerina de “I Raccomandati” e “Buona Domenica”, che è arrivata in Honduras assieme al gruppo degli arrivisti, è sempre stata criticata dai compagni per il suo eccessivo rilassamento: a detta loro, la Cannavò non si dava abbastanza da fare.

L’ex naufraga, che dopo 33 giorni è stata eliminata dal televoto, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa rispetto ai concorrenti de “L’Isola”, rivelando di essere rimasta delusa da molti di loro. Su Instagram, nel frattempo, l’infuencer si mostra in tutto il suo splendore e continua ad accrescere il proprio seguito social. L’ultimo scatto, in particolare, ha suscitato una valanga di reazioni.

Rosaria Cannavó: “Sì, lo so che sono due p..”. I commenti si sprecano – FOTO

Ieri sera, l’Italia ha disputato la seconda partita degli Europei 2021, battendo la Svizzera per 3 a 0. Moltissimi vip, entusiasti per la vittoria, non hanno mancato di elogiare la nazionale tramite stories e scatti. L’ultima, in ordine di tempo, è stata la bellissima Rosaria Cannavò, ex volto de “L’Isola dei Famosi”. L’influencer si è scattata un selfie mozzafiato con indosso una splendida canotta bianca, il cui scollo evidenziava alla perfezione il mostruoso décolleté.

La Cannavò, che già aveva previsto i commenti degli utenti, ha deciso di anticiparli: “Sono sempre 3…Forza #Azzurri! NB: A chiunque venisse in mente di commentare la foto con ‘IO NE VEDO DUE’ non fatelo, sappiamo già“. Alcuni followers hanno ascoltato il suo ammonimento, altri, al contrario, non hanno resistito ed hanno fatto esattamente ciò che lei aveva predetto.

“Ma sono due veramente…“, “Una delle donne più belle e affascinanti“: queste le reazioni dei fan. Lo scatto, allo stato attuale, ha già raccolto oltre 6mila likes.