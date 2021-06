Zodiaco, i segni con una memoria invidiabile: si ricordano proprio tutto!

Alcuni segni zodiacali spiccano per una memoria davvero invidiabile: sembrano ricordare sempre tutto, dagli impegni agli aneddoti del passato

Avere una buona memoria non è cosa da tutti, eppure esistono persone che farebbero invidia a chiunque. Il loro modo di ricordare ogni singolo dettaglio, ogni aneddoto e tutti gli impegni presi è piuttosto raro. Secondo gli astrologi esiste una correlazione con il proprio segno zodiacale e sono pronti a spiegare perché cinque di questi vengono individuati come segni dalla memoria formidabile. Nessuno riuscirà mai a ingannarli cercando di mescolare le carte in tavola, saranno infatti sempre in grado di riportare a galla fatti oggettivi e per nulla confusionari. Ma diamo uno sguardo a questi segni.

I segni zodiacali con una memoria invidiabile

Tra i segni zodiacali con una memoria piuttosto infallibile troviamo l’Ariete, in grado di ricordarsi davvero qualsiasi cosa. In questo modo riuscirà a esercitare una forte pressione nei confronti di chi gli sta vicino. Non perderà mai l’occasione per riportare a galla avvenimenti per riuscire ad avere ragione. La sua memoria straordinaria gli permetterà però anche di ricordare anniversari e appuntamenti importanti.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che non sono mai felici: gli eterni insoddisfatti

Poi troviamo la Vergine che, nota per la sua mania del controllo, possiede una memoria eccellente. Impossibile per questo segno dimenticarsi di qualcosa, tutto sembra essere rilegato perfettamente nella sua mente e pronto a essere utilizzato nel momento più opportuno. Le persone che lo circondano riconoscono questo suo dono e per questo spesso si fidano di ciò che li viene detto da una Vergine. Fiducia che in alcuni casi potrebbe essere utilizzata a proprio favore da questo segno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Zodiaco, i segni con più carisma in assoluto

Anche lo Scorpione utilizza la sua capacità per tornaconti personali, in particolare nelle sue relazioni. Un segno che nota ogni più piccolo dettaglio che ripone nella propria mente, tirandolo fuori alla giusta occasione. La sua memoria gli permette di ricordarsi ogni frase detta, ogni spostamento, ogni cosa che riguarda la persona che gli sta accanto. In questo modo finirà per cercare di capire se tutti quadri, in caso contrario sarà pronto a mettersi sulla difensiva.

Lo stesso vale per il Sagittario che sembra quasi impossibile manipolare. Ogni informazione è custodita nella sua mente e nulla gli scapperà. Questo risulta essere un pregio nel momento in cui riuscirà a non dimenticarsi nessuna data o celebrazione, un segno che non deluderà mai le aspettative.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più distratti: la loro soglia dell’attenzione è davvero bassa

Infine troviamo il Capricorno che in maniera piuttosto precisa non lascia nulla al caso. La sua memoria sembra essere infallibile, ricorda ogni dettaglio e ogni cosa che gli sia mai stata fatta. Un segno complesso che fa difficoltà a lasciare andare il passato e a passare sopra a delusioni o torti subiti. Anche quando lo farà non si dimenticherà mai di quello che è stato, sempre pronto a tirarlo fuori all’occorrenza in caso di necessità.