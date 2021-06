Shaila Gatta è una vera ammaliatrice, l’arma vincente è senza dubbio il suo corpo perfetto e statuario plasmato da anni ed anni di danza.

Shaila Gatta, la velina mora del tg satirico “Striscia la Notizia” è sempre più amata ed apprezzata dal pubblico. Divertente, spiritosa, piena d’energie, Shaila è una vera forza della natura e con la sua grinta travolgente riesce a far splendere il sole anche quando piove.

Shaila ha sudato parecchio per ottenere quello che ha, si da piccolina è stata appassionata di danza ed è volata anche in America per perfezionare la sua tecnica oltre che la lingua.

La velina è una sportiva nata, ama il movimento e non vi rinuncia mai, dimostrazione di questa passione è il suo fisico statuario.

Tutti fanno il tifo per Shaila, in televisione e su Instagram

Shaila Gatta utilizza molto i social, soprattutto Instagram sul cui canale vanta 806 mila follower. La sua vetrina virtuale è molto curata e nulla è lasciato al caso, la velina condivide molte cose con i suoi amici virtuali e spesso e volentieri interagisce con loro.

Poco fa ha postato una foto che ha letteralmente fatto impazzire tutti, lo scatto è in bianco e nero, Shaila è seduta e guarda fisso l’obiettivo, il suo corpo statuario in bella mostra così come gli addominali. Lo sguardo seducente e le labbra carnose incorniciano il suo viso dai tratti mediterranei.

In moltissimi hanno commentato la sua foto, qualcuno ha scritto in latino “Memento Audere Semper” ovvero ricordati di osare sempre, quasi a voler invitare Shaila a superare tutti i limiti fisici e mentali. Qualcun altro ha risposto dicendo “Sei così perfetta” e così via sulla stessa tipologia gli altri commenti.

Shaila ama molto il suo lavoro e lo dimostra ogni giorno impegnandosi al massimo delle forze.