“Sei tu il vero fiore”, Silvia D’Avenia incanta il web. La sua bellezza è unica

Silvia D’Avenia è sempre più bella e più seguita. Il suo profilo Instagram è un vero fiore all’occhiello per l’influencer.

Silvia D’Avenia è la modella e influencer che nell’ultimo periodo sta facendo impazzire i social. E’ una bellissima ragazza, dal fisico formoso e dalle labbra carnose, i tratti del suo viso sono mediterranei e la chioma castano chiara.

Attualmente vive a Torino dove ha studiato ed insegnato danza e proprio questa disciplina ha modellato il suo corpo, tempio di tanti anni di allenamento.

Silvia fa sognare moltissimi utenti sui social, lei appare sempre perfetta, impeccabile, unica anche se sul suo profilo Instagram si legge a caratteri cubitali: ” 𝐼’𝓂 𝓃𝑜𝓉 𝒿𝓊𝓈𝓉 𝓌𝒽𝒶𝓉 𝓎𝑜𝓊 𝒸𝒶𝓃 𝓈𝑒𝑒 – Non sono quello che vedete “.

Possiamo considerare l’influencer come una nuova imprenditrice digitale, punto di riferimento per tantissime ragazze che come lei hanno un sogno nel cassetto da realizzare.

Silvia risplende di luce propria, nessuno potrà mai spegnerla

Modella ed influencer di successo, Silvia D’Avenia è un’icona di stile ed eleganza. La donna ha gusti molto raffinati, è bellissima anche con un outfit sportivo, il suo fisico modellato dalla danza lascia sognare milioni di utenti.

Il suo profilo Instagram è seguito da 261 mila follower, ogni suo scatto incanta tutti e non lascia scampo alle “rivali”. Silvia tiene molto alla sua vetrina virtuale, nulla è lasciato al caso, ogni posizione è pensata per stupire, ogni sguardo per ammaliare.

La bella modella nel suo ultimo scatto sfoggia un outfit decisamente particolare, un semplice jeans ma impreziosito da un top color rosa cipria con un tocco decisamente vistoso. Un bellissimo fiore sulla spalla fa scatenare il web, i complimenti non si contano ed i cuoricini impazzano.

La bella modella è testimonial di prestigiosi marchi, la vita da influencer sembra che le calzi a pennello. Ogni occasione è buona per far vedere al web che regalo prezioso è Silvia D’Avenia.

Un follower ha voluto suggellare la foto della modella con un commento dolce e unico: “Sei tu il vero fiore”, di certo Silvia avrà gradito.