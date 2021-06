“Semplicemente una dea”. Stefania Orlando esagerata: in costume non ha rivali – FOTO

Stefania Orlando. La bellissima conduttrice e showgirl offre ai suoi fan su Instagram le immagini spettacolari del backstage di un nuovo progetto ambizioso. Di cosa si tratta?

Che fosse bella e di talento già si sapeva ma, dopo la sua partecipazione alla quinta stagione del “Grande Fratello Vip”, il pubblico italiano ha avuto prova anche della simpatia, del carisma e della sincerità della conduttrice Stefania Orlando.

Romana, classe 1966, ha iniziato la sua carriera da giovanissima ricoprendo il ruolo di valletta dello storico programma di Rai Uno “Scommettiamo che…?”. Le sue doti indiscutibili l’hanno portata a tenere le redini di trasmissioni super seguite come“I fatti vostri”, “Il lotto alle otto” e “Unomattina in famiglia”.

Nel marzo scorso l’abbiamo vista arrivare in finale nella competizione del padre di tutti i reality, il “Grande Fratello”, nella versione dedicata ai personaggi famosi. La sua prova è stata eccellente, è salita sul podio ottenendo un ottimo terzo posto dopo mesi e mesi di clausura volontaria. Ciò ha comportato un rinnovamento nell’ambito lavorativo, nuovi impulsi e stimoli. Dove la ritroveremo?

Stefania Orlando, inizia la sua estate caliente

Tramite focose immagini su Instagram e mini clip nelle Stories, è la stessa Stefania Orlando che ci aggiorna sul nuovo step che si accinge ad affrontare nella sua carriera.

La bella conduttrice romana è dotata di un’eccellente vocalità che, anche in passato, ha messo a frutto. Ci prova anche questa volta con ritmi accattivanti, tipici dei tormentoni della stagione estiva. Siamo tutti in attesa di ascoltare ‘Bandolero’, il suo nuovo singolo.

Stefania Orlando ci porta con sè dietro le quinte della produzione del video che accompagnerà il brano. Lunghe sessioni di make up e altri piccoli inconvenienti: “Finalmente, dopo che l’abbiamo rimandato di una settimana per il maltempo, e dopo che ieri prima di iniziare è andata a fuoco la prima macchina e poi si è rotta la seconda, siamo riusciti a girare il video!” – ha raccontato in un commento.

Gli scatti rilasciati dall’ex gieffina sono un incanto, un vero trionfo di bellezza. Stefania Orlando ha un fisico da urlo che esibisce con fierezza. Avvolta in un trikini color carne, dalle sfumature sgargianti, è immersa in un’atmosfera caraibica: palme lussureggianti, sole che illumina le sue morbidezze e un sorriso che ammalia.

Buon risultato anche per il precedente singolo, “Babilonia” , che sulla piattaforma YouTube sfiora 500mila visualizzazioni.

I fan commentano entusiasti: “Ma quanto puoi essere bella?”, “Semplicemente una dea”, “Splendida”, “La donna più sexy”.