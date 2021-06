Nunzia De Girolamo incanta il popolo del web con il suo selfie davanti alla televisione. Una tifosa bella e sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo si è dimostrata un’ottima conduttrice con la sua ultima esperienza in tv. “Ciao Maschio” l’ha messa alla prova e ha raccolto il favore del pubblico e lo share.

Sfida vinta per l’ex ministro dell’Agricoltura che in una intervista all’Agenzia SprayNews, ha puntualizzato che politica e televisione sono molto diverse, la prima più complicato della seconda, anche se in entrambi i casi si è sottoposti al giudizio della gente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Diversamente brutta” Jasmine Carrisi e l’attacco su Instagram, i fan intervengono – FOTO

Nunzia De Girolamo in versione tifosa: la bellezza in persona

PER VEDERE LA FOTO DELLA DE GIROLAMO VAI SU SUCCESSIVO