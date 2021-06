Teo Mammucari, le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare.

Il conduttore si è rivelato a cuore aperto raccontando un momento difficile inerente alla sua vita privata. Parole molto toccanti.

Teo Mammucari è un personaggio molto amato della televisione italiana. Cona la sua irriverenza e spontaneità ha conquistato il pubblico. Ha condotto trasmissioni molto seguite come “Scherzi a parte”, “Tu sì que vales” e “Le iene”. Una delle sue più grandi passioni è anche la musica e nei primi anni Duemila è stato anche l’autore di alcune canzoni divertenti che hanno scalato le classifiche.

Ma il suo essere sempre così sorridente e positivo non rispecchia del tutto alcuni momenti difficili che ha vissuto, inerenti alla sua vita privata.

Il racconto toccante legato a sua figlia

Teo Mammucari si è aperto al settimanale “Diva e donna” confessando alcuni momenti relativi alla sua vita privata che l’hanno fatto soffrire.

Non si conosce molto riguardo la vita sentimentale del conduttore romano ma sappiamo che dal 2006 al 2009 ha avuto una relazione con la modella brasiliana ed ex velina di ”Striscia la notizia” Thais Souza Wiggers.

Teo ha confessato di aver trascorso con lei i tre anni più belli della sua vita: “Una donna che ho amato, che amo e che amerò per sempre“.

La coppia nel 2008 ha anche avuto una figlia, Julia, ma non sempre l’essere padre per Teo è stato semplice, infatti in alcuni periodi non ha potuto vedere sua figlia.

Thais e Teo hanno vissuto alcuni momenti difficili caratterizzati da liti e tensioni e oggi racconta: “Ho solo un sogno: cammino su una spiaggia, Julia mi corre incontro dicendo semplicemente ‘papà‘.”

Per poi concludere: “Cos’altro vuoi quando una figlia ti viene strappata? Quando non ti viene permesso di essere padre?”