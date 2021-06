Giornata al mare si trasforma in tragedia: uomo muore sotto gli occhi dei familiari

Un uomo di 59 anni è morto questa mattina a Brussa, frazione di Caorle (Venezia), dopo essere stato colpito da un malore nel parcheggio di una spiaggia.

Un malore improvviso mentre prendeva il sole. È morto così questa mattina, giovedì 17 giugno, un uomo di 59 anni, di cui non si conosce l’identità, nel parcheggio di una spiaggia di Brussa, frazione del comune di Caorle, in provincia di Venezia.

Il 59enne di San Giorgio di Nogaro (Udine), secondo quanto riportano i giornali locali e la redazione di Udine Today, era arrivato presso la spiaggia insieme alla sua famiglia per prendere il sole e trascorrere una giornata di relax. Improvvisamente, però, si è sentito male e si è accasciato al suolo privo di sensi.

Lanciato l’allarme, sul posto è arrivato il personale medico del Suem 118 a bordo di un’eliambulanza, considerata la difficoltà di raggiungere l’area via terra. L’equipe sanitaria ha provato per diversi minuti a rianimare il 59enne, ma ogni sforzo è risultato vano. I medici del Suem alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, che sarebbe sopraggiunto per un arresto cardiocircolatorio.

Intervenuti sul posto, per gli accertamenti e gli adempimenti del caso, anche i carabinieri della Compagnia di Portogruaro. Considerato quanto accaduto, scrive Udine Today, il pubblico ministero ha già disposto la restituzione della salma ai familiari per le esequie non stabilendo ulteriori esami o accertamenti.