“Vita mia” Jessica Melena con la maglia più bella, fuori tutto – FOTO

Jessica Melena ha seguito il marito all’Olimpico per la seconda partita dell’Italia all’Euro2020, un orgoglio per il Paese. La foto è virale

Ieri sera l’Italia per la seconda volta ha regalato ai suoi tifosi grandi emozioni, aggiudicandosi tre goal e arrivando così agli ottavi di finale dell’Euro2020. Tra il pubblico allo stadio era presente anche la moglie di Ciro Immobile, Jessica Melena, che non ha perso occasione di sostenere suo marito in questo meraviglioso evento.

I due sono sposati dal 2014 ed hanno costruito una bellissima famiglia con tre figli. Michela, Giorgia e Mattia.

GUARDA QUI>>>“Un po’ meno.. il caldo sale” Anna Tatangelo, decolleté da urlo .. La maglia è stretta e.. FOTO

Jessica Melena: maglia azzurra e forme in vista – FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO