Elodie è pronta per l’estate. Nelle vesti di una caleidoscopica professoressa tinge il web di desiderio e profonda ammirazione.

Trionfo di like e complimenti per l’artista canora Elodie in questo giovedì pomeriggio. L’outfit indossato e la posa mozzafiato della cantante romana, classe 1990, spiazza il web e sbaraglia la concorrenza. Soltanto in mezz’ora Elodie conquista gli oltre 80 mila apprezzamenti semplicemente con la sua presenza. E’ un ritratto d’irresistibile bellezza.

“2 giorni fa foto con i libri e oggi sembri una professoressa, ci devi dire qualcosa? 😂“, sentenzierà ironicamente un suo fan per descrivere quanto appare davanti ai suoi occhi. “Vuoi essere la mia professoressa?😂😍“, scriverà poco dopo un altro utente.

Elodie incanta con l’outfit irresistibile: “Vuoi essere la mia professoressa?”

