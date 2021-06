Accadde oggi. Il 18 Giugno è il 169° giorno del calendario gregoriano. Mancano 196 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 18 Giugno si celebra l’Anniversario della costituzione della specialità dei Bersaglieri. In questo giorno di ricordano, inoltre, San Calogero di Sicilia, Santa Elisabetta di Schönau, San Gregorio, i Santi Leonzio, Ipazio e Teodulo, i Santi Marco e Marcelliano, martiri e Santa Marina di Bitinia.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

1156 – Stipulato il Trattato di Benevento tra Papa Adriano IV e Guglielmo I di Sicilia

1264 – Si riunisce per la prima volta il Parlamento irlandese

1429 – I francesi, guidati da Giovanna d’Arco, vincono la battaglia di Patay contro gli inglesi

1767 – Il capitano inglese Samuel Wallis scopre l’isola di Tahiti

1812 – Il Congresso degli Stati Uniti dichiara guerra al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

1815 – Sconfitta di Napoleone Bonaparte nella battaglia di Waterloo. Ciò porterà alla sua abdicazione dal trono di Francia per la seconda volta

1836 – Istituzione in Italia del corpo dei Bersaglieri da parte del generale Alessandro La Marmora

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 17 Giugno. Partita del secolo tra Italia e Germania a Città del Messico – VIDEO

1858 – Charles Darwin pubblica la sua teoria sull’evoluzione dopo aver ricevuto da Alfred Russel Wallace un documento che contiene conclusioni quasi identiche alle sue

1873 – Susan B. Anthony viene multata di 100 dollari per aver tentato di votare alle elezioni presidenziali statunitensi. Non poteva farlo in quanto donna

1928 – Amelia Earhart è la prima donna ad attraversare in aeroplano l’oceano Atlantico

1929 – Nasce il filosofo, storico eh sociologo tedesco Jürgen Habermas

1940 – Winston Churchill pronuncia il Discorso dell’ora migliore

1942 – Nasce il cantante e musicista, membro dei Beatles, sir Paul McCartney

1943 – Nasce la conduttrice, showgirl, ballerina, cantante Raffaella Carrà

1946 – Nasce l’allenatore di calcio Fabio Capello

1952 – Nasce l’ex modella e attrice Isabella Rossellini

1953 – Un C-124 dell’USAF si schianta vicino a Tokyo: accertate 129 vittime

1959 – Muore il poeta Vincenzo Cardarelli

1964 – Muore il pittore Giorgio Morandi

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 14 Giugno. Aperto il campo di concentramento di Auschwitz

Accadde oggi, 18 Giugno. I fatti più importanti nella storia

1974 – Nasce l’allenatore ed ex calciatore Vincenzo Montella

1974 – Nasce la ballerina Simona Atzori

1978 – Nasce la modella Marta Cecchetto

1983 – Sally Ride è la prima donna americana nello spazio

1982 – Sotto il Blackfriars Bridge, a Londra viene trovato il cadavere del banchiere italiano Roberto Calvi. È l’epilogo della vicenda del bancarottiere Michele Sindona, dopo l’omicidio Ambrosoli

1984 – Nella battaglia di Orgreave durissimi scontri tra poliziotti e lavoratori a causa dello sciopero dei minatori britannici che si opponevano alla chiusura di venti miniere di carbone, decisa dal governo conservatore di Margaret Thatcher

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul McCartney (@paulmccartney)

1989 – La Birmania viene rinominata Myanmar

2010 – Muore lo scrittore portoghese, premio Nobel, José de Sousa Saramago