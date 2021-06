Alessandra Gilioli, fan stregati dallo scatto bollente in auto- Foto

L’influencer Alessandra Gilioli ha pubblicato un nuovo scatto in auto. Date un’occhiata anche voi al nuovo scatto dell’influencer dalla bellezza fiammante. Anche stavolta i fan stregati dal suo sguardo di ghiaccio!

Alessandra Gilioli ha pubblicato un nuovo scatto da capogiro. L’influencer rossa nel nuovo scatto è seduta sul sedile dell’auto con un outfit particolarmente audace. Scollatura profondissima, intrecciata, che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi estimatori.

L’influencer attualmente vanta quasi 500 mila follower che non perdono mai occasione per farle complimenti e lusinghe: “SEI LA FINE DEL MONDO ❤️👀, Ma cosa sei 😍, La più bella in assoluto ❤️❤️❤️, Wow 🔥🔥😍😍😍, Wow che schianto 🔥🔥🔥, Bellezza esagerata👏😍, Bollente❤️❤️❤️🔥🔥🔥, Una bellissima tigre rossa 🐯💋❤️😘”.

Alessandra Gilioli: le esperienze lavorative e la sua vita privata

Come detto prima, la Gilioli è una ragazza milanese che ha studiato economia, laureandosi alla Bocconi il 2019. Come si può notare dagli scatti, Alessandra ha un animo camaleontico, dalle mille risorse. L’influencer non perde mai occasione per condividere con i suoi follower momenti di vita quotidiana, senza ricorrere necessariamente a location da favola.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa molto. Di lei, infatti, si conoscono soltanto gli scatti che pubblica sui social, in pose particolarmente provocanti. La Gilioli, con i suoi grandi occhi verdi, ha conquistato i suoi follower che giornalmente le lasciano commenti e like di ogni tipo.

Una bellezza davvero rara e un viso che rimane sicuramente impresso. Nel corso del tempo, ha avuto diverse esperienze come fotomodella e modella. Tra i brand per cui ha lavorato ci sono Sephora, Motivi e tanti altri. Alessandra ha partecipato anche come protagonista ad alcuni video musicali.

Altri dettagli sulla rossa seguitissima su Instagram

Da buono scorpione (sì, è questo il suo segno zodiacale), ama riservare la parte più intrigante di sé a poche persone. Per il resto, lascia parlare le immagini e i suoi scatti dove sfoggia il suo sguardo di ghiaccio.

Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il nuovo scatto social di Alessandra Gilioli. I fan non aspettano altro che di vedere altri scatti da sogno.