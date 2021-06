Amadeus, la rivelazione della moglie sorprende i fan: “Per me basta”

Amadeus e Giovanna sono molto affiatati sia in televisione che lontano dalle telecamere, ma la rivelazione della moglie è spiazzante

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più seguite degli ultimi tempi. Complici e molto empatici, trasmettono il loro amore anche ai fan che li supportano e li seguono in ogni occasione.

Si sono conosciuti in uno studio televisivo, lui conduttore dell'”Eredità” e lei ballerina del corpo di ballo del programma. Così tra una scossa e l’altra, è stato amore a prima vista: i due non si sono più separati.

Amadeus, la moglie fa una rivelazione

Dal primo incontro è nata una relazione seria e duratura, oggi la coppia è una famiglia e dal loro amore è nato il figlio Josè. I due si completano, Giovanna Civitillo segue suo marito in ogni situazione ed insieme hanno anche un profilo Instagram che vanta di più di 400 mila follower. Il lavoro dei social spetta alla moglie, Amadeus non ne vuole sapere.

Diversi ma complementari, lo ha rivelato la ballerina durante un’intervista a Tv sorrisi e canzoni. La donna ha raccontato qualche dettaglio della loro quotidianità: “A me basta un quarto d’ora per fare la doccia, vestirmi e uscire. Lui alle 7 è già in piedi perché ha bisogno di tre ore per prepararsi – e poi aggiunge – Lo chiamo Sophia Loren, sembra una diva che si sistema per una gran serata… Fa tutto con calma”.

Ha poi spiegato che il marito è molto ipocondriaco e la fa ridere sempre, anche nelle situazione più difficili. Questo è uno dei pregi che l’ha fatta innamorare di lui. Ora che i programmi televisivi sono conclusi i due si godono un periodo di relax e tranquillità prima di tornare alla guida della prossima stagione.

Amadeus tornerà sicuramente alla Rai, ormai la sua seconda casa, per la conduzione della nuova edizione di “I Soliti ignoti”. Il terzo anno di “Sanremo” sembra ormai un’utopia, ma i fan ci sperano ancora. Cosa succederà?