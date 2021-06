“Amore mio”, Antonella Mosetti, maxi spacco laterale: fuori quasi tutto – FOTO

Antonella Mosetti ha pubblicato uno scatto sublime e sensuale su Instagram da far venire la pelle d’oca: strepitosa.

Standing ovation per Antonella Mosetti, la celebrità di Instagram che ha rivoluzionato il web. La showgirl ed ex velina di “Non è la Rai” ha raggiunto l’apice del successo, grazie allo score di presenze nei migliori salotti gossip della Mediaset.

In questa stagione l’abbiamo vista commentare diversi argomenti di pettegolezzo nel salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque, in qualità di opinionista tv. D’altronde, Antonella sa come esporsi da questo punto di vista, reduce dalla polemica sorta sulle love story attribuite alla figlia.

La showgirl romana è una delle veterane della tv. Anche se ultimamente la bilancia del suo bacino d’utenza di ascolti e visibilità pende in direzione dei social network.

L’ultima uscita via Instagram ha fatto rifornimento di likes e approvazioni dei suoi fan più intimi: andiamo a scoprire il sogno che ha regalato ai suoi meravigliosi fan

Antonella Mosetti super elegante: bellezza da censura

Per Antonella Mosetti è arrivato il momento di fare sul serio, nel posto solitario dove si trova ad agio con la sua inimitabile bellezza.

Gli anni passano ma lei dimostra ogni giorno, di avere quel “fuoco” giovanile dentro, che la mette sullo stesso piano delle bellezze più caratteristiche del momento. La showgirl romana ha fatto un altro importante passo in avanti, nell’ambiente che più le si addice in questo periodo.

Lo spettacolo da delizia per gli occhi dei fan è in direct sulla fanpage della Mosetti che incanta tutti con un’eleganza stratosferica, quasi inusuale potremmo dire, considerando le ultime uscite su Tik Tok e Twitch.

Stavolta, l’opinionista televisiva non ha badato a parole e sentimenti. Nell’ultima pubblicazione appare bollente come non mai, con una spaccatura da sogno a lato di un vestito ultra aderente.

La sensualità la fa da padrona, al cospetto di un tris di pose da rimanere a bocca aperta. Non serve aggiungere altro per descrivere un effetto ottico seduttivo che ti entra negli occhi e fatica a distaccarsi. E voi invece, qual è il vostro giudizio sulla straripante performance?