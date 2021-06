“Sei una bomba”, Anna Tatangelo versione cowgirl lancia un nuovo singolo su YouTube – VIDEO

Pochi minuti fa Anna Tatangelo ha lanciato il suo nuovo singolo su YouTube “Sangria” in collaborazione con Beba, la rapper italiana di origini torinesi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

“Mani sporche e sangria, giuro polizia non è colpa mia”, queste le parole del ritornello di “Sangria”, il nuovo singolo da poco online su YouTube con un video bellissimo in cui c’è Anna Tatangelo, ovviamente, e Beba, la rapper che ha collaborato con l’artista di Sora. Per l’occasione la cantante 34enne ha condiviso una foto e un estratto di pochi secondi dal video in questione del suo nuovo brano. Le due sono una più bella dell’altra ma a splendere è proprio la ex di Gigi D’Alessio, che ha trovato un nuovo look e un altrettanto nuovo sound, propendendo adesso vero la musica trap e rap.

TI POTREBBE INTERESSA ANCHE -> Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: che fine ha fatto la loro casa?

Anna Tatangelo insieme a Beba: il video del nuovo singolo “Sangria”

Per vedere Anna Tatangelo in versione cowgirl e in bikini vai su Successivo