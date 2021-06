Maelle è la figlia di Antonella Clerici, la ragazza sta portando avanti un precorso importante e la conduttrice è molto fiera di lei.

La strepitosa Antonella Clerici è sempre più amata dal pubblico, nel tempo è riuscita a creare una travolgente sintonia con gli amici che la seguono. E’ la protagonista indiscussa dei palinsesti Rai, in passato ha avuto delle storie molto importanti, una con il collega giornalista Massimo Giletti, terminata perché Antonella voleva crearsi una famiglia.

La conduttrice dopo Giletti si è sposata due volte, la prima volta con il giocatore di basket Giuseppe Motta e la seconda con il produttore discografico Sergio Cossa, ha iniziato una relazione con Eddy Martens.

Eddy ha conosciuto Antonella quando era un animatore turistico, lui più giovane di lei di 13 anni, dopo 2 anni di amore nasce l’unica figlia della conduttrice, Maelle. La storia con Martens si conclude a causa di un presunto tradimento dell’uomo.

L’adolescente Maelle si sta riavvicinando al padre Eddy, Antonella è molto felice

La vita della conduttrice Antonella Clerici è in continua evoluzione, di recente ha cambiato casa per convivere con il fidanzato (si dice quasi sposo) Vittorio Garrone, naturalmente con loro vive Maelle (la figlia della conduttrice).

Maelle è nata dalla relazione di Antonella con il suo ex compagno Eddy Martens, dopo diversi anni la ragazza sta recuperando il rapporto con suo padre ed Antonella è molto felice di quest’avvicinamento. Maelle è molto serena e questo percorso le sta servendo tanto.

Alla rivista Oggi, la conduttrice ha dichiarato: “E’ tanto serena si è riavvicinata anche molto al papà Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre. Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, anche perché vivendo lui all’estero la distanza non aiuta. Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontanea, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata. Eddy per me è come un fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente”.

Antonella sembra prossima alle nozze con Vittorio e Maelle è felice di questa loro decisione. La conduttrice confessa che la figlia la conosce profondamente e sa che Vittorio è un valore aggiunto al loro rapporto, loro che sono cresciute insieme e continuano a farlo.