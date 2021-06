Aurora Ramazzotti, il commento alla foto di suo padre Eros: quello che ha scoperto l’ha davvero spiazzata

La stagione dei tormentoni estivi è già iniziata, e senza dubbio si arricchirà progressivamente di singoli destinati a far finalmente ballare gli italiani. Dopo l’uscita di “Movimento lento” nella versione di coppia interpretata da Annalisa e Federico Rossi, e dopo “Mille“, che vede riuniti Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti, un nuovo brano sembra avere le carte in regola per affermarsi come la vera hit dell’estate.

Stiamo parlando di “La mia felicità“, la canzone nata dalla collaborazione tra Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti. La notizia, che entrambi i cantanti hanno pubblicizzato tramite i rispettivi profili social, ha destabilizzato gli utenti. Anche Aurora Ramazzotti, figlia di Eros, non si è trattenuta dal commentare.

Aurora Ramazzotti, il commento alla FOTO di Eros: quello che scopre la spiazza

Fabio Rovazzi ha recentemente annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “La mia felicità“, realizzato in collaborazione con Eros Ramazzotti. La canzone verrà distribuita a partire dal prossimo 25 giugno, e le vendite si prospettano già clamorose. “Dopo 2 anni sono troppo felice di tornare con questa bomba atomica“, ha scritto Rovazzi nella didascalia. Il suo ultimo singolo, “Senza pensieri“, era stato infatti pubblicato nel 2019. Anche Eros Ramazzotti non poteva esimersi dalla sponsorizzazione del singolo.

Attraverso un post condiviso tramite Instagram, il cantante ha mostrato agli utenti la copertina del singolo, che fra una settimana sarà rilasciato sulle principali piattaforme musicali. Sua figlia Aurora, che sicuramente era al corrente del progetto, ha commentato con entusiasmo lo scatto di Rovazzi: “Eddajeee“. La felicità della Ramazzotti appare incontenibile. Senza dubbio, la giovane conduttrice è la prima fan di suo papà.

Il singolo si preannuncia già come il vero tormentone dell’estate. Riuscirà a battere la concorrenza di “Mille” , la hit lanciata da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti? Non ci resta che scoprirlo.