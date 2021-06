Barbara D’Urso sostituita: al suo posto la donna che piace a tutti

Barbara D’Urso e il ridimensionamento a Mediaset. I rumors parlano di una nuova e bellissima donna alla conduzione. Tutti i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Tempi duri per Barbara D’Urso. L’ormai ex regina degli ascolti Mediaset forse non passerà una buona estate. Da tempo, infatti, si parla del suo ridimensionamento in rete. Per il momento pare essere confermata la sua presenza solo a “Pomeriggio Cinque”, il contenitore di informazione e intrattenimento che va in onda dal lunedì al venerdì.

Uno dei programmi ormai storici di Barbarella che nella scorsa stagione ha gongolato, scontrandosi con “La vita in diretta” di Alberto Matano che gli ha dato filo da torcere. La conduttrice napoletana ha perso, infatti, una buona fetta di pubblico, senza parlare dei risultati non brillanti di “Live-Non è la D’Urso” chiuso anticipatamente e “Domenica Live”.

Di queste due ultime trasmissioni non si parla, anzi, da tempo si discute di una sostituzione della conduttrice che, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe però condurre un nuovo programma in prima serata. Il nome che in queste ore è spuntato per una sua sostituzione di Barbarella è incredibile. Una sorpresa che piace a tutti.

Barbara D’Urso, spunta un altro nome per la sostituzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Di Barbara D’Urso e della sua sostituzione alla domenica si è parlato a lungo nelle scorse settimane. Due i nomi su tutti quelli che hanno preso il sopravvento. Elisa Isoardi che ha firmato un contratto con Mediaset dopo la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” e Lorella Cuccarini, reduce dal grande successo come insegnante nella scuola di “Amici”.

Due nomi importanti insomma che porteranno una ventata di freschezza e di rinnovamento nel team del Biscione. Nelle ultime ore però è comparso un altro nome. Una donna bellissima e amatissima, soprattutto sui social, che non è nuova alla conduzione e che potrebbe prendere le redini della domenica.

Si tratta di Elisabetta Gregoraci reduce dell’esperienza del “Grande Fratello Vip” in Mediaset e che quest’estate vedremo, ancora una volta, sul palco di “Battiti live” a presentare i cantanti che si esibiranno tappa dopo tappa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Ecco che l’ex moglie di Flavio Briatore potrebbe diventare un nuovo volto della rete ammiraglia della tv privata. Del resto Elisabetta ha condotto per sette edizioni “Made in Sud”, oltre ad aver fatto la valletta per “Buona Domenica”. La conduzione a Canale 5 però potrebbe rappresentare la svolta per la sua carriera.