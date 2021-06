La bella conduttrice Bianca Guaccero ha condiviso una foto la ritrae intenta a mangiare un piatto immenso di qualcosa che adora

La Guaccero ha condiviso una foto in cui appare bellissima con degli occhiali a cuoricini e le mani sulla bocca come ad esternare che è sorpresa. Infatti ha davanti a sè un piatto immenso di ostriche da mangiare ed è contentissima perché le adora. Nella didascalia infatti scrive:“No vabbè ma io??“. Nei commenti gli utenti scrivono:“Immortalare un godimento”.”Da brava pugliese!! Un forte abbraccio e buon appetito con i meravigliosi ‘frutti’ del nostro splendido mare”.

Bianca Guaccero finalmente in vacanza dopo lo spavento

La conduttrice finalmente è partita per il mare, si può godere giorni infiniti sulla spiaggia, riposare e pensare al brutto spavento che ha preso quando si è ammalata di covid. Sotto ad una foto che la ritrae seduta davanti al mare scrive:”Sognavo questo quando avevo il covid…sognavo me seduta davanti al mare in silenzio..ad ascoltare”. Sotto ad un altro scatto dove appare in primo piano e con il bikini in vista scrive:”Sensazioni..per me è il che si nasconde la verità…non di ciò che si dice ma di ciò che resta dentro di noi dopo aver ascoltato…visto..letto. La verità va percepita”.

A cosa si riferisce però non è chiaro. Infatti un’utente risponde:“Cosa vuoi ascoltare per sapere la verità?” e lei replica:“I sentimenti veri…a volte mal celati dalle parole”. E lui risponde ancora:”Perché credi ancora che le persone hanno dei veri sentimenti?”. Lei sorprende con queste parole:”Tutti li hanno! C’è chi non riesce ad esprimerli, chi ha dimenticato di averli, per non soffrire, e chi invece li esprime in altre forme…chi li mette dentro le piccole cose, chi dentro poemi”. La Guaccero è molto profonda e crede che tutte le persone siano in qualche modo sentimentali a modo loro. La sua visione è molto positiva e speranzosa.

Intanto però non si sa a quali sentimenti si riferisce, se di amore o amicizia. Non è chiaro nemmeno se in vacanza ci sia andata solo con la figlia o con qualcun altro. Tiene la sua vita molto riservata la conduttrice. Si intravedono amiche e la figlia niente di più al momento.