“Top”. Cecilia Rodriguez in bianco e nero è un incanto per gli occhi FOTO

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez, ha conquistato tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram: un vero e proprio incanto

Cecilia Rodriguez è senza ombra di dubbio una delle modelle più amate del mondo dello spettacolo. È arrivata in Italia qualche anno fa, seguendo la sorella Belen Rodriguez che aveva raggiunto il nostro Paese dopo la maggiore età riscuotendo un successo incredibile e davvero inaspettato. Cecilia, più piccola di lei, l’ha raggiunta dopo poco e ha cominciato a lavorare anche lei, cercando fin da subito di farsi una carriera da sola indipendentemente dalla sorella che oramai era una icona qui in Italia.

Cecilia Rodriguez è una delle showgirl più amate: l’ultimo scatto su Instagram record di likes

Il successo importante è arrivato senza ombra di dubbio quando quattro anni fa ha deciso di partecipare alla seconda fortunata edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Entrò nella casa forse come una ragazzina e ci uscì come una donna forte e sicura di sé: proprio tra quelle mura il suo cammino si incrociò con quello del ciclista Ignazio Moser. All’inizio i due condivisero solo una bella amicizia perché lei era fidanzata, ma terminata la sua relazione con Francesco Monte si gettò tra le braccia di Ignazio. Contro ogni aspettativa stanno insieme da allora e sono più innamorati e felici che mai.

Cecilia intanto ha continuato la sua carriera che intanto ha preso una strada diversa da quella di sua sorella Belen. Ha lavorato tanto diventando il personaggio famoso e amato che è oggi sui social, dove ogni scatto raggiunge tantissimi likes. L’ultimo che ha pubblicato ha particolarmente fatto impazzire i suoi fans: con un abito bianco e nero ha conquistato gli sguardi curiosi di chi la segue.