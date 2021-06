“Un raggio di sole”. Dayane Mello in bikini è stratosferica – FOTO

Dayane Mello è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti con la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip

Dayane Mello è una delle modelle più amate del mondo dello spettacolo. Sono anni che vive qui in Italia e questo Paese le ha davvero salvato la vita in mille modi: il Brasile è la sua terra natale e sarà sempre legata ad esso, ma qui ha trovato un lavoro, ha raggiunto la fama, si è fatta degli amici e anche una famiglia quando anni fa il suo cammino si è incrociato con Stefano Sala con cui ha deciso di avere una figlia dopo solo pochi mesi che stavano insieme. Anche se ad oggi non sono più una coppia, la piccola Sofia è amatissima dalla sua mamma e dal suo papà.

Dayane Mello, sempre più bella, anche appena sveglia incanta: le foto che rubano il fiato

Dayane lo scorso settembre ha partecipato al Grande Fratello Vip, esperienza che ha cambiato decisamente la sua vita. Entrò nella casa decisa a fare un’esperienza leggera e divertente, non avrebbe mai immaginato che potesse essere invece così difficile ed intensa. Tra quelle mura Dayane ha ritrovato se stessa, si è scoperta una donna forte e indipendente che non ha bisogno di un uomo accanto per splendere. Ed è quello che sta facendo da quando è uscita dalla casa: Dayane sta splendendo più che mai e si sta godendo l’inizio della sua estate da single.

L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha particolarmente conquistato i suoi followers: con un bikini bianco e nero ha incantato i suoi followers che sono rimasti folgorati dallo scatto pubblicato dalla modella sul profilo di Instagram.