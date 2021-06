Per Eleonora Brunacci oggi è un giorno speciale, insieme a suo marito Mariano Di Vaio festeggia il compleanno di suo figlio, bellissimi

Eleonora Brunacci è una delle influencer più seguite sui social. Un milione di follower la supportano e con loro condivide alcuni momenti della sua giornata, tra lavoro e famiglia. Con il fashion blogger Mariano Di Vaio ha cambiato vita e i due oggi sono una delle coppie più belle.

Si sono sposati nel 2015 ed hanno tre figli, tre maschietti. Oggi per la famiglia dei noti influencer è un giorno speciale. Su Instagram spuntano già le foto.

Eleonora Brunacci: i tre anni di suo figlio – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Brunacci Di Vaio (@eleonorabrunaccidivaio)

La Brunacci è circondata da tanti uomini, suo marito e i tre figli. Così la donna di casa si lascia coccolare e proteggere dalle sue guardie del corpo. Su Instagram non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti insieme a loro e l’ultimo post ha commosso il web.

Oggi, il figlio Leonardo compie tre anni e sui social la mamma ha già postato alcuni scatti con una dedica speciale: “Esattamente 3 anni fa nascevi tu mio piccolo grande amore, ricordo ogni singolo istante da quando ho saputo che eri nella mia pancia a quando ti ho abbracciato a me per la prima volta”.

Immagini meravigliose, in bianco e in nero, dove i protagonisti sono loro: mamma, papà e tre bambini Di Vaio. “Stupendo scatto ed emozionanti parole” commenta qualcuno e in un batter d’occhio è boom di messaggi di auguri e like per questa famiglia stupenda.

La prima foto è unica e racchiude tutto l’amore di una mamma per il figlio. Il sorriso di Eleonora e quello di Leonardo si intrecciano e creano un capolavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Brunacci Di Vaio (@eleonorabrunaccidivaio)

Chissà se la coppia abbia intenzione di allargare ancora di più la famiglia, i due sono molto giovani e il loro amore sembra molto solido. Un altro figlio potrebbe esserne la conferma.