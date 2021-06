“GF Vip”, decisa la prima concorrente: una figlia d’arte impensabile. Il nome

La scelta di entrare all’interno del reality ha sorpreso tutti, giovane donna che potrebbe regalare grandi soddisfazioni al pubblico a casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Fervono i preparativi per la nuova attesissima edizione del “Grande Fratello Vip” che debutterà su Canale Cinque il prossimo 13 settembre sempre sotto da guida di Alfonso Signorini.

La novità al momento confermata è la presenza in studio al suo fianco di due nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che sostituiranno Pupo e Antonella Elia.

Riguardo al cast dei partecipanti ci sono ancora molti nomi in ballo che devono dare conferma alla produzione.

Sembra invece che invece abbiano confermato assolutamente Katia Riccarelli, il nuotatore Manuel Bortuzzo ed una giovane artista figlia d’arte che finora non era stata considerata dal pubblico a casa tra i possibili partecipanti al reality. Scopriamo di chi si tratta.

LEGGI ANCHE –> Salvatore Esposito e Gomorra: la confessione inaspettata. Fan impazziti

Anna Lou Castoldi verso il “Grande Fratello Vip”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da www.Spettacolo.eu (@spettacoloeu)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Vip 6, il grande rifiuto. Alfonso Signorini incassa un clamoroso no

Da poco maggiorenne è già una delle attrici più ricercate dal cinema per la sua indole poliedrica ed il fascino magnetico come quello della madre.

Parliamo di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento che abbiamo visto anche nel cast della terza stagione di “Baby” su Netflix. Look eccentrico e punk, Anna ha però debuttato al cinema con una piccola parte già all’età di 13 anni.

La giovanissima, secondo quanto riportato da Whoopsee, starebbe seriamente valutando la possibilità di entrare nella Casa più spiata d’Italia. La produzione e lo stesso Signorini la vorrebbero nel programma e lei è in trattative anche se la decisione sembra ormai presa.

Si tratterebbe di un bel colpo per Canale Cinque, soprattutto per la storia personale e familiare di Anna che verrebbe raccontata in diretta nazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DonnaOggi (@donnaoggi.it)

I genitori infatti, da sempre sono al centro della cronaca mondana per i litigi e la sfuriate pubbliche, la voce della figlia quindi potrebbe regalare al pubblico a casa piacevoli sorprese e aneddoti curiosi sui due.