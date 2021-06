“Mi lasci senza fiato”. Giulia De Lellis conquista i social in un istante FOTO

Giulia De Lellis sta continuando la sua esperienza a Love Island. Gli outfit pubblicati sul suo profilo hanno mandato in tilt i suoi numerosi followers su Instagram

Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio l’influencer più famosa del mondo dei social. Tutti vogliono essere lei ed è difficile capirne il motivo, ma sicuramente è tra i personaggi uscita dal programma Uomini e Donne che più in assoluto ha fatto successo. Nessuna dopo di lei ha riscosso così tanti consensi e ha fatto così tanta strada: infatti la sua fama nel corso del tempo si è moltiplicata e non è rimasta una semplice influencer, ha cominciato a ricoprire sempre più ruoli fino ad arrivare a diventare una vera e propria conduttrice televisiva.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Giulia De Lellis conquista i suoi numerosi followers con l’ultima foto pubblicato su Instagram

Giulia, infatti, ha preparato le valigie ed è volata fino in Spagna per cominciare questa magnifica esperienza. Durante la prima puntata del programma si è mostrata genuinamente agitata perché non aveva mai condotto niente prima d’ora, ma nonostante questo ha superato la prova a pieni voti. Infatti questo potrebbe essere solo il trampolino di lancio per Giulia e, molto presto, potremmo vederla davvero in prima serata su qualche rete principale. Love Island sta riscuotendo un grandissimo successo e diventando il programma più amato dell’estate insieme a Temptation Island che comincerà tra qualche settimana.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Giulia ha ricevuto una bellissima sorpresa in questi giorni: è arrivato il suo fidanzato dall’Italia per vederla e ha avuto modo di trascorrere un po’ di tempo insieme al suo amato Carlo. Intanto ha pubblicato diverse foto sui social che hanno conquistato i suoi followers: avvolta in un abito corto e romantico, sorride l’obiettivo felice e orgogliosa di sé.