Giulia Stabile e Sangiovanni, la FOTO mai vista. Cosa accadrà adesso?

Giulia Stabile e Sangiovanni, lo scatto rubato in spiaggia ma non sono soli. C’è un indizio ma restano i dubbi sul futuro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Sono la coppia del momento, giovanissimi, belli e anche molto bravi sul lato artistico. Lui un cantante che sta spopolando con il suo singolo definito come una delle hit dell’estate, lei una ballerina, vincitrice del talent per eccellenza in tv.

Parliamo di Sangiovanni e Giulia Stabile. I due si sono conosciuti nella scuola di Maria De Filippi e anche se il programma è finito già da diverso tempo sono ancora insieme, più innamorati che mai.

Lo stesso non si può dire per altre coppie nate all’interno della scuola come Deddy e Rosa e Aka7even e Martina che da poco è uscita allo scoperto ufficializzando la sua relazione con un altro cantante di “Amici”, Raffaele Renda.

Per Sangiovanni e Giulia spunta sul web una foto mai vista. Le ipotesi sono tante ed incuriosiscono i fan.

Giulia Stabile e Sangiovanni, la foto a Fregene

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sangiovanni e Giulia (@sangiovanniegiuliasupporter)

È bastato uno scatto rubato e postato sui social per far scattare la curiosità dei fan di Giulia Stabile e Sangiovanni. I due insieme, sulla spiaggia di Fregene. E cosa ci può essere di così strano penseranno in molti. Il fatto che i due non erano da soli ma insieme ad un team di fotografi.

Questioni di lavoro dunque li legano oltre all’amore. È stato uno dei follower della coppia che è riuscito ad immortalarli in qualche frame e poi ha postato tutto. “Ho potuto fare solo questo perché un tipo mi ha sbroccato dicendo che non potevo fare foto” ha specificato su Twitter. Poi su Instagram si sono aggiunti brevissimi video dello shooting.

Cosa staranno realizzando i due? Sul web è scattato il toto-scommesse. C’è chi ha parlato di un servizio fotografico per “Vanity Fair” o per il settimanale “Chi” o anche del videoclip per la canzone “Malibu” che sta facendo ballare tutti in questa estate 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sangiovanni e Giulia (@sangiovanniegiuliasupporter)

Per ora solo ipotesi, nulla di più. La curiosità impazza verso i due giovani che a quanto pare si stanno facendo strada nel mondo dello spettacolo.