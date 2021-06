“Illegale”, Federica Nargi come lei nessuno mai, curve mostruose: che dire – FOTO

La modella e attrice romana mostra un primo piano da standingo ovation, con un fisico mozzafiato: stupenda!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Tra le showgirl italiane più in voga del momento, Federica Nargi è tra le preferite in assoluto, in seguito ad una foto, lanciata sui social che ha fatto venire letteralmente il mal di testa.

Celebre per la love story con l’ex attaccante della Serie A, Alessandro Matri, Federica si è fatta apprezzare per aver sposato il settore della moda. Con il passare degli anni, la showgirl è diventata testimonial marketing di diverse case di bellezza.

Inutile dire che tra ricorsi a creme specifiche per la pelle e una corporatura sontuosa, un dono di “Madre Natura”, la Nargi è riuscita a ritagliarsi spazio e tempo per coltivare i suoi interessi personali, nonostante avesse una figlia da accudire.

Ora che son passati diversi anni e la sua bambina è diventata grande è ritornata ad infiammare i social e in particolare Instagram, con scatti da applausi

Federica Nargi, bella e affascinante: uno spettacolo

