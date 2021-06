“L’inquadratura spostala più in basso”, Marina La Rosa senza veli infuoca tutti – FOTO

Marina La Rosa senza veli infuoca i fan: l’ex gieffina si è mostrata in una veste mai vista prima. Il risultato è sconvolgente…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

Marina La Rosa è nota per aver partecipato alla prima, indimenticabile edizione del “Grande Fratello“. All’età di soli 23 anni, l’attrice ha varcato la porta rossa ed ha vissuto un’esperienza davvero unica, che si è interrotta dopo circa due mesi a causa dell’eliminazione del pubblico. All’epoca, infatti, il comportamento da femme fatale non era affatto piaciuto ai telespettatori, che le avevano attribuito l’appellativo di “gatta morta“.

In seguito, Marina ha frequentato svariati corsi di recitazione e si è messa alla prova sia come attrice che come conduttrice. Anche sui social, l’ex gieffina è ormai divenuta una celebre star. I suoi followers – quasi 90mila – sono rimasti ipnotizzati dal suo ultimo post, apparso poche ore fa: senza veli, l’attrice è uno spettacolo assurdo.

NON PERDERTI ANCHE —> “Io vorrei vincere te”, Melissa Satta delizia gli utenti con la sua proposta – FOTO

Marina La Rosa senza veli infuoca tutti – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

NON PERDERTI ANCHE —> Benedetta Rossi, mai vista così: la FOTOGALLERY lascia i fan di sasso

L’ultimo post che Marina La Rosa ha pubblicato su Instagram, accompagnato da una didascalia senza dubbio azzeccatissima, ha scatenato le reazioni del pubblico dei social. L’ex gieffina, nota per aver partecipato alla prima edizione del “Grande Fratello“, è comodamente distesa su un’amàca, e sembra bearsi dell’atmosfera estiva. Con gli occhiali in viso, la conduttrice cela il suo sguardo tenebroso agli utenti, che tuttavia rimangono sconvolti da ben altro: stando a quel che si intravede, Marina sarebbe senza veli.

“Santa. Quest’anno più che mai“, ha scritto l’attrice nella didascalia, accendendo le fantasie dei fan. Fin dal suo debutto televisivo, La Rosa si è infatti guadagnata tante critiche, ma soprattutto tanti apprezzamenti da parte del pubblico, che rimane sempre di stucco di fronte alle sue foto. Nei commenti, i complimenti per lei si susseguono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

“L’inquadratura spostala più in basso” – le ha consigliato sfacciatamente un utente, mentre altri hanno proseguito sulla stessa scia – “Sei il paradiso“, “Avrei voluto essere lì“.