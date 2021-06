“L’Isola dei famosi”. Ilary Blasi tornerà a una sola condizione. Mediaset avvertita

“L’Isola dei famosi”. Si è concluso il celebre reality di sopravvivenza e già si parla del futuro della trasmissione. La conduttrice Ilary Blasi pone delle condizioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Sipario calato da più di dieci giorni sul reality “L’Isola dei famosi”. Com’è noto i naufraghi vip hanno lasciato le spiagge dell’Honduras e il trionfatore dell’edizione 2021 è stato Awed, divenuto popolare inizialmente grazie alla sua carriera su YouTube e come personaggio di spicco del web.

É giunto quindi il momento di tirare le somme. Per dovere di cronaca, è necessario dire che la quindicesima stagione non ha brillato per picchi di ascolto. Anzi, c’è stato un decremento puntata dopo puntata e, se paragonata al passato, la differenza è decisamente netta. Il motivo sarebbe da riscontrare nel cast. I partecipanti del gioco non erano particolarmente attivi. A sostenerlo è stata anche una delle opinioniste in studio, Iva Zanicchi, che aveva rilasciato la seguente dichiarazione: “I naufraghi, tutti loro, devono darsi una svegliata. Noi li guardiamo da casa, se non fanno niente ci annoiamo. Che litighino, che s’innamorino! Mi meraviglio moltissimo. Non valgono una cippa. Che si diano una mossa”.

Cosa cambiaerà nel futuro?

“L’Isola dei famosi”. Ilary Blasi riconfermata ma c’è aria di cambiamento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Gli appassionati de “L’Isola dei famosi” ritroveranno la simpatica e frizzante Ilary Blasi al comando della prossima edizione del reality. Tuttavia, ci saranno dei sostanziali cambiamenti. La conduttrice è stata decisamente uno degli “ingredienti” che ha funzionato meglio nell’ultima edizione del format.

TI POTREBBE INTRESSARE ANCHE —> Al Bano e Romina: il bacio che non si dimentica

La sua presenza è sempre gradita dal pubblico che, tramite commenti sui social, esprime con fervore il proprio sostegno. La Blasi ha puntato i piedi mettendo in chiaro fin da subito che avrebbe terminato il proprio impegno nella data stabilita (7 giugno) e non avrebbe dilungato la programmazione facendola diventare estenuante, così come accaduto per lo scorso “Grande Fratello Vip”, durato addirittura 6 mesi.

TI POTREBBE INTRESSARE ANCHE —> Teo Mammucari, le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare.

“A giugno chiudo tutto e vado a Sabaudia”. Così è stato. Ilary Blasi sta iniziando a godersi il primo sole estivo in compagnia della famiglia mentre il marito, Francesco Totti è stato avvistato ultimamente sugli spalti dello stadio Olimpico per guardare le partite degli Europei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Tornerà il prossimo anno alla conduzione de “L’Isola dei famosi” ma a una condizione: avrà carta bianca su probabili variazioni nella formula del programma per cercare di renderlo più accattivante. Mediaset, quindi, dovrebbe affidarle più responsabilità.