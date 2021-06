Un carosello di foto davvero sensuali quelle regalate dalla showgirl che alza la temperatura, troppo bella nel suo vestito corto.

La ex concorrente di “Uomini e Donne” e oggi opinionista tv è oggi una delle influencer più seguite sui social per la sua bellezza disarmante ma soprattutto per la solarità che trasmette ogni giorno alla sua nutrita community sui social.

Karina Cascella fa coppia fissa con Max Colombo ormai da qualche anno dopo la fine della relazione con l’ex compagno Salvatore Angelucci dalla cui relazione è nata la figlia Ginevra nel 2010. Questi ultimi sono rimasti in ottimi rapporti soprattutto per il bene della bambina e spesso sono ritratti insieme sorridenti nella Instagram stories della showgirl.

Karina inoltre un anno fa ha deciso di cambiare vita e realizzare con Max il suo più grande sogno: entrare nel mondo della ristorazione aprendo un hotel ristorante a Bergamo, il Matambre, dove si cucina carne argentina.

Karina Cascella fa strage di cuori, bellissima strega i fan

Karina è sempre presente per regalare un’accoglienza superba ai clienti del suo ristorante, bellissima e impeccabile cattura ogni volta con outfit da capogiro.

L’ultima serie di scatti che la ritraggono proprio nel giardino retrostante la struttura, la immortalano mentre indossa un mini abito color carne che mette in evidenza le sue gambe toniche e slanciate, il tutto completato con sandali gioiello in tinta ed uno spolverino leggero color cremisi scuro.

“Se c’è una cosa che amo dell’estate, sono i tramonti😍 La luce così calda mi fa sognare❤️#piaccionoancheavoi?”, scrive lei come didascalia alle foto.

Moltissimi i commenti che sono giunti a commento da parte dei suoi fan: “Ciao raggio di sole sei splendida bellissima fantastica Incantevole ❤”, “Sei di una bellezza incantevole”, “La tua bellezza sorge all’infinito ❤️”.