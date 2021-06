Leonardo Monteiro e la sua richiesta a Maria De Filippi: “Sarebbe bello”

Intervista esclusiva a Leonardo Monteiro, ex ballerino di Amici ed oggi anche cantante. Ecco cosa ci ha raccontato sulla sua carriera

Ballerino e cantante, ex allievo della scuola di “Amici” dove non vede l’ora di tornare. Stiamo parlando di Leonardo Monteiro, un artista a trecentosessanta gradi che ha fatto delle sue passioni un vero e proprio lavoro.

Classe 1990, ha studiato danza alla Scala di Milano e all’estero fino ad approdare a New York. In questi giorni è in uscita il suo brano Balleremo, un inno di rinascita e noi per l’occasione abbiamo fatto qualche domanda sulle sue esperienze e la sua vita professionale.

GUARDA QUI>>>Intervista a Rossella Brescia, sulla vincitrice di Amici 20: “Le auguro…”

GUARDA QUI>>>Silvia Tancredi e il sogno americano: “Cosa ho trovato negli Stati Uniti”

Figlio dell’arte cosa rappresenta per te ?

Figli d’arte per me, rappresenta figlio o figlia di genitori che hanno avuto a che fare con L’ambiente dell’Arte o della comunicazione. O in termini più comuni, Genitori che fanno parte del mondo dello spettacolo!

Da sempre appassionato di danza, qual è il primo ricordo di questa disciplina?

Ricordi ne ho molti! il primo appassionato ricordo era che volevo essere come i ballerini classici e il secondo era salire sul palco.

Ballare è per te

Come una valvola di sfogo! Muovendomi rilascio energia , che esprime inevitabilmente uno stato d’animo.

“Amici 2008”, la tua prima esperienza “da grande” cosa ti porti dietro di quel talent?

Dei bellissimi ricordi ovviamente, ma anche la diversità di comunicazione tra teatro e televisione. inizialmente non è stato facile poi con il tempo si cresce. sono contento di tutto ciò che ho fatto! anche gli errori!

Hai mai sognato di tornare in quella scuola ad insegnare?

Assolutamente sì!! Perché no! Al momento sono giudice ad “All Together Now” nel programma di Michelle Hunziker !! tutto è possibile!

Giulia Stabile prima ballerina vincitrice, cosa pensi di questa vittoria?

Credo che sia una Grandiosa ballerina trasmette grandi emozioni. Ho avuto modo di seguirla e l’adoro! Le mando un abbraccio da lontano! In bocca al lupo per tutto, Giulia!

Cosa consiglieresti agli autori per la prossima edizione?

Di invitarmi in trasmissione… sarebbe bello!!! Mi farebbe piacere fare un saluto con Amore!

BEATRICE MANOCCHIO