Continua la settimana per Love is in the Air. Il riassunto dell’ultima puntata ci rivela che Eda e Serkan hanno trascorso la notte insieme

Love is in the Air è la serie turca che sta facendo impazzire tutti quest’estate. Eda e Serkan, un amore che è già scoppiato ma che ancora non sono pronti a riconoscere. Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della settimana per il grande dispiacere dei telespettatori, ma non temete: solo due giorni e scopriremo come continuerà la serie che sta continuando ad appassionare tutti. Sarà una settimana bella o brutta per la coppia? Nell’attesa di scoprirlo, andiamo a vedere cos’è accaduto nell’ultima puntata.

Love is in the Air, riassunto dell’ultima puntata della serie turca su Canale Cinque

Eda e Serkan hanno trascorso insieme tutta la notte. Serkan ha portato Eda in un posto a vedere le stelle cadenti e qui si sono raccontati molto: Serkan ha spiegato ad Eda come ha adottato il suo cane ed Eda gli ha parlato della sua infanzia e dei suoi progetti per il futuro. Dopo aver visto le stelle, sono andati incontro all’alba e poi hanno fatto un bagno in un fiume. Sono tornati in hotel felici e affiatati come non mai, ma il bel momento è stato destinato a terminare in fretta: infatti Serkan è tornato il capo burbero che è sempre stato.

Serkan ha deciso di parlare con Selin del suo fidanzamento con Ferit: è sempre più deciso a riconquistarla e a tornare con lei, nonostante la complicità trovata con la giovane Eda. Quest’ultima, appare sempre più infastidita da questa vicinanza tra il suo finto fidanzato e Selin.