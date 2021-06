Ludovica Pagani una bellezza al tramonto in Grecia, meravigliosa-FOTO

La bella conduttrice Ludovica Pagani ha condiviso una foto su instagram che la ritrae in una location da sogno in Grecia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Ludovica Pagami si trova nella meravigliosa Mykonos, meta ambita da moltissimi giovani. Dove vanno le soubrette, gli attori e anche i calciatori. Specialmente in questo periodo. La Pagani si è immortalata su un lettone a bordo piscina che è a picco sul mare. Uno scatto al tramonto da sogno e lei è stupenda. Si trova in uno degli hotel più famosi e lussuosi di Mykonos, si chiama Cavo Tagoo ed è noto per avere delle piscine private a picco sul mare incredibili nel terrazzo delle stanze più costose. Ovviamente la Pagani ha preso una di quelle stanze.

Ludovica Pagani e la vacanza da sogno a Mykonos

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

La Pagani si trova a Mykonos in vacanza ed in un albergo da sogno, uno dei più costosi e mozzafiato Cavo Tagoo. Tantissime star hanno alloggiato in quel hotel e ora anche la conduttrice. Non mostra nessun altro lì con lei quindi non è chiaro con chi si stia godendo questo soggiorno da favola. La Pagani potrebbe essere insieme al calciatore Stephan El Shaarawy. Negli ultimi mesi infatti si sono rincorse le voci di una presunta relazione tra i due. Lei aveva anche condiviso una foto insieme a lui dicendo che era il suo tipo ideale.

Inoltre lei è stata avvistata tempo fa in una Lamborghini rossa proprio come quella dell’attaccante della Roma e aveva condiviso anche scorci di una villa che sembravano ricordare molto quella di El Shaarawy. Insomma non sembrano esserci dubbi, i due stanno insieme. Tuttavia i due non sono insieme a Mykonos come si potrebbe immaginare. Infatti mentre la Pagani si gode un soggiorno a 5 stelle e forse più nell’isola greca. El Shaarawy si trova nella caotica e movimentata Ibiza insieme ad alcuni amici. Hanno affittato una villa da sogno con una piscina immensa e vista sul mare. Il calciatore s’immortala con alle spalle il mare indimenticabile delle balneari. Sorge spontanea a questo punto la domanda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Ma se entrambi hanno del tempo libero perché non sono in vacanza insieme? Forse la relazione è finita ancora prima di cominciare. Oppure è stato un flirt passeggero già archiviato. Non è chiaro, intanto però su instagram si seguono ancora quindi rimane un mistero per il momento.