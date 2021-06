“Maestosa”, Federica Pellegrini in costume, ha un fisico travolgente: mondiale – FOTO

La campionessa di nuoto, Federica Pellegrini apre al sogno nel cassetto di tutti i suoi fan e propone un primo piano atleticissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Meglio conosciuta come “KikkaFede” sul web e i social network, Federica Pellegrini è entrata nelle grazie dei followers di Instagram, con uno scatto davvero bollente.

Ripetendo la stessa parola all’infinito, “swim”, vi fa capire da che parte pende la sua unica ed eterna passione. Il nuoto e la vasca ormai sono un tuttuno con la vita professionale di Federica, all’interno della quale ha scritto pagine di record mondiali.

Come nello sport anche nella vita reale, la Pellegrini dimostra di non avere troppi rivali, costretti a “gettare la spugna” di fronte allo strapotere fisico, da far venire la pelle d’oca.

D’altro canto, l’aspetto fisico di Fede ha diverse analogie con un’eleganza smisurata, tipica di una femminilità di classe che lascia poco spazio all’immaginazione

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guaccero davanti a un piatto pazzesco, è magnifica e splendida-FOTO

Federica Pellegrini pronta per un altro record: favolosa

PER VEDERE LA FOTO IN COSTUME DI FEDERICA PELLEGRINI, VAI SU SUCCESSIVO