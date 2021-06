Dopo lo stop della scorsa settimana Mara Venier tornerà con “Domenica In”? Comunicata la decisione della Rai e tutti i dettagli

In seguito alle complicazioni legate a un intervento per Mara Venier non sono state settimane facili. La presentatrice ha tenuto aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute tramite i social media, sui quali ha condiviso anche il dolore e la rabbia per gli errori commessi a suo discapito. Ma la conduttrice non si è persa d’animo. Grazie all’assistenza medica e a una forza di volontà invidiabile sembra essersi rimessa in sesto. La scorsa settimana la Rai ha preferito mandare in onda gli Europei di calcio, lasciando a riposo la padrona di casa di “Domenica In“. Cosa accadrà invece questa settimana?

Mara Venier torna con “Domenica In”: le anticipazioni

Per la gioia del pubblico questa settimana Mara Venier tornerà con il consueto appuntamento della domenica. Sebbene dovrà chiudere prima del previsto per lasciare spazio alla nazionale italiana di calcio che giocherà alle 17 contro il Galles, “Domenica In” andrà in onda a partire dalle 14. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della quarantesima puntata.

Il programma aprirà ancora una volta con l’approfondimento legato al Covid, trattato insieme al sottosegretario al Ministero della sanità Pierpaolo Sileri. A loro si unirà un caro amico della presentatrice, Maurizio Costanzo, e il professor Matteo Bassetti.

Saranno numerosi gli ospiti musicali che intratterranno il pomeriggio di Rai 1. Da Orietta Berti che sta riscuotendo un grande successo con “Mille” -brano realizzato con Fedez e Achille Lauro- alla band pugliese dei Boomdabash, che con Baby K ha rilasciato il singolo “Mohicani“. Ci sarà anche il cantante Bruno Venturini.

Due rappresentati del mondo della danza seppur di livelli differenti: saranno ospiti di Mara Venier la giovane vincitrice dell’ultima edizione di Amici, Giulia Stabile, e l’etoile Eleonora Abbagnato. Ci saranno anche il comico Nino Frassica, l’attrice Paola Minaccioni e Salvatore Esposito, protagonista di Gomorra.

La conduttrice, nonostante i recenti problemi di salute, è pronta a tornare sullo schermo e a fare compagnia al suo fedele pubblico domenicale.