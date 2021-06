Mara Venier, dopo la paralisi arrivano novità: la decisione stupisce

La conduttrice, dopo un grave problema di salute ha stupito il pubblico con una decisione. I fan sono entusiasti per la notizia.

Superato il momento difficile, Mara Venier ha stupito i fan con una decisione. La conduttrice infatti ha vissuto un grande spavento a seguito di un problema di salute. Negli scorsi giorni si è dovuta stoppare per via di un intervento ai denti che le ha causato una grave complicazione. Il volto di “Domenica In” , dopo un’operazione dal dentista durata otto ore, ha avuto una paralisi facciale perdurata per giorni. Lo scorso 13 giugno ha dovuto rinunciare alla conduzione del suo programma domenicale.

Sottopostasi a un intervento eseguito da chirurgo maxillofacciale sembra stare meglio anche se non si è ripresa del tutto. Ma grazie alla sua forza d’animo, Mara torna sugli schermi. Domenica prossima animerà il pomeriggio Rai.

Mara Venier: il ritorno sugli schermi

Dopo la brutta avventura vissuta, Mara Venier sta recuperando. Le sue condizioni di salute sono in miglioramento e pertanto è pronta a tornare al lavoro per condurre la 40esima puntata di Domenica In. Dopo il fermo per l’Europeo di Calcio, l’appuntamento con il suo programma è previsto per il prossimo 20 giugno dalle 14 fino alle 17.

Si tratterà di tre ore di diretta dopo la quale sarà visibile la partita Italia Galles. Per la puntata è previsto un palinsesto fittissimo di ospiti. Tra questi il dottore Matteo Bassetti e il sottosegretario al Ministero della salute Pierpaolo Sileri, nonché Maurizio Costanzo, che insieme esamineranno l’andamento del quadro pandemico.

Tra gli altri volti nella puntata saranno protagonisti Orietta Berti e il comico Nino Frassica. Inoltre Giulia Stabile, la vincitrice di Amici, verrà intervistata da Mara.

In studio saranno presenti anche il cantante Boomdabash, la ballerina e attrice Eleonora Abbagnato e Salvatore Esposito, interprete nella serie di Gomorra di Genny Savastano. Un appuntamento davvero ricco di ospiti e sorprese che determina il ritorno in tv dell’amata conduttrice.